Сотрудники УФСБ возложили цветы к памятнику советского разведчика Ахмерова

Сегодня, седьмого апреля, исполнился 121 год нашему земляку легендарному советскому разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову. Сотрудники УФСБ по Челябинской области возложили цветы к его памятнику.

Ахмеров родился в 1901 году в Троицке. Рано потерял отца, мальчишкой работал подмастерьем, батраком.

После Октябрьской революции Исхак получил среднее образование. Незаурядные способности татарского юноши привлекли к нему внимание партийных органов. Он прошел обучение в Коммунистическом университете народов Востока, затем в Первом государственном университете (ныне — МГУ) на факультете международных отношений.

В 1930 году его приняли на работу в органы государственной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, в 1930 — 1931 годах Ахмеров участвовал в борьбе с басмачеством в Бухарской республике. В 1932 году он пришел на службу во внешнюю разведку, и после непродолжительной стажировки в Народном комиссариате иностранных дел был направлен в Турцию под прикрытием секретаря генерального консульства СССР в Стамбуле. К этому времени молодой разведчик свободно владел турецким, английским и французским языками.

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В 1934 году его направили в качестве оперработника на нелегальную работу в Китай. Там он поступил на учебу в американский колледж, где в течение года совершенствовал знания английского языка. Одновременно выполнял задания разведки по разработке японских представителей в Китае.

В 1935 году выехал на нелегальную работу в США. Он завербовал ряд агентов в госдепартаменте, министерстве финансов, спецслужбах, от которых поступала важная информация.

Для выполнения разведывательных заданий Центра выезжал в европейские страны и Китай.

В 1942-1945 годах Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. После 12-летнего пребывания за рубежом на нелегальной работе в 1945 году возвратился на Родину. Был назначен заместителем начальника отдела нелегальной разведки. На этом посту принимал активное участие в создании нелегального разведывательного аппарата за рубежом.

Выполняя поручения руководства разведки, выезжал в краткосрочные командировки в различные страны. Проводил операции по восстановлению связи с агентами-нелегалами. Выполнял другие ответственные задания по оказанию помощи разведчикам-нелегалам.

Исхак Ахмеров умер 18 июля 1976 года.

За выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник Ахмеров награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак почета» и многими медалями. Ему был также вручен нагрудный знак «Почетный чекист».

16 апреля 2015 года по инициативе военно-спортивного фонда «Урал» при поддержке УФСБ России по Челябинской области и СВР России в Челябинске был установлен памятник выдающемуся разведчику.

Традиционно в день рождения Ахмерова сотрудники органов безопасности и ветераны приходят к монументу почтить память своего земляка, возложить цветы к памятнику. Во Дворце пионеров и школьников имени Крупской расположена постоянно действующая музейная экспозиция, посвященная нелегальной разведке. Ее часто посещают ветераны органов безопасности, сотрудники УФСБ часто организовывают экскурсии для своих подшефных, учащихся школ, принимая непосредственное участие в патриотическом и историческом воспитании подрастающего поколения.