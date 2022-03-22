Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» запустили сбор помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных республик с целью поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сбор гуманитарной помощи проходит в офисе фонда «Родная» по адресу: Челябинска, улица Кирова, 4-А, часы работы - с десяти утра до пяти вечера (по будням). Телефоны: 8-919-123-74-06, 8-919-402-87-70, 8(351)737-15-46.

В пункт приема можно принести: продукты длительного хранения и бутилированную воду, детское питание, средства личной гигиены для взрослых и детей, полотенца и постельное белье. Как отмечают в Союзе женщин Челябинской области, все вещи должны быть новыми.