Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора

Единственная школа в селе Айлино (Саткинский район, Челябинская область), находящаяся на реконструкции с прошлого года, не распахнет свои двери для учеников к началу нового учебного года, как того требовал губернатор Алексей Текслер. Образовательное учреждение теперь обещают открыть к концу 2022 года.

Здание школы было закрыто на капитальный ремонт первого мая 2021 года. При проведении работ вскрылась проблема, которая касается безопасности детей, поэтому потребовался капитальный ремонт с проведением экспертизы. И сроки завершения были перенесены на конец августа 2022 года.

Выигравший аукцион подрядчик не выдерживал сроки строительства. Текслер еще в прошлом год предупредил главу Саткинского района и минстрой, что нужно укладываться в обозначенные сроки и к началу 2022 года отремонтировать школу-детсад в Айлино.

В феврале 2022 года губернатор еще раз жестко потребовал: «Вместе с главой района, с коллегами из минобра надо завершить новую контрактацию и взять на контроль. Я сроки переносить больше не буду по этому объекту. Коллеги, я всех уже вас предупреждал, предупреждаю еще раз». Но работы вновь не выполнены.

«По данным администрации Саткинского района, продолжаются строительно-монтажные работы по реконструкции здания школы в с. Айлино в школу-детский сад, - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области. - Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал текущего года».

Планируется, что учебный процесса в реконструируемом здании начнется в декабре 2022 года. В пока школьники из села Айлино вынуждены будут ездить за знаниями в соседний поселок. «На этот период учебный процесс будет продолжен в школе п. Межевой. Осуществляется подвоз учащихся до места учебы», - уточнили в минстрое.