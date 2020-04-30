Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду

Сегодня, 30 апреля, в Челябинске завершается отопительный сезон. Вслед за отключением отопления последует отключение горячей воды. Первый этап опрессовок начнется 12 мая.

Отопительный сезон 2019-2020 годов заканчивается в областном центре в связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха выше плюс восьми градусов. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова.

«Все организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, обслуживающие системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы города Челябинска, должны обеспечить проведение необходимых организационных и технических мероприятий по переходу системы теплоснабжения указанных объектов на летнюю схему», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Оперативный персонал АО «УСТЭК-Челябинск» в течение суток выполнит необходимые переключения на тепловых сетях с целью обеспечения горячего водоснабжения у всех потребителей города. Специалисты управляющих компаний совместно с теплоэнергетиками произведут отключение внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, находящихся в их ведении.

«С 12 мая АО «УСТЭК-Челябинск» приступит к первому из пяти этапов гидравлических испытаний теплосетей с поэтапным отключением горячей воды. Данный метод обследования позволяет выявить признаки повреждений, течи или запотевания сварных швах, основном металле, в корпусах и сальниках арматуры и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, устраняются владельцами сетей, на они диагностированы», - сообщили в пресс-службе компании.

Первый этап опрессовок стартует 12 мая и продлится до 26 числа. Под отключение попадут 1092 жилых дома, 111 домов в частном секторе. Также без горячей воды останутся 69 детских учреждений, 51 учебное заведение и 23 лечебных.

Второй этап гидравлических испытаний начнется второго июня. Всего их запланировано пять. Последний закончится 25 августа.

С адресами домов и организаций, которые будут отключены от горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте АО «УСТЭК-Челябинск»: ustekchel.ru.

Добавим, что при проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее, жителей Челябинска просят соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: 246-72-73.