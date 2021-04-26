Стан 2500 горячей прокатки ММК вышел на рекордные показатели квартального производства

Обновленный стан 2500 горячей прокатки ММК (Магнитогорск, Челябинская область) вышел на рекордные показатели производства: по итогам первого квартала текущего года он произвел 1 077,7 тысячи тонн горячего проката.

Это максимальный показатель квартального производства для данного агрегата, установленного в листопрокатном цехе №4, за всю постсоветскую историю.

Последний раз стан 2500 преодолевал отметку в один миллион тонн горячего проката за три месяца работы в 2008 году, а полученный в первом квартале результат не достигался с 1991 года.

Существенное увеличение производственных показателей агрегата, отметившего в декабре прошлого года свое 60-летие, во многом стало возможным благодаря завершенной в 2020 году комплексной реконструкции.

Полностью модернизированный стан 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» сегодня стоит в ряду самых современных и высокопроизводительных в мире.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, масштабная реконструкция стана 2500 в ЛПЦ №4 позволила расширить его размерный и марочный сортамент. Значительно повысилось качество выпускаемой продукции, а производственная мощность агрегата возросла до 5,2 миллиона тонн металлопроката в год. Сегодня это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам.

Востребованность продукции стана подтверждается планомерным увеличением загрузки его мощностей. В ноябре прошлого года благодаря реконструкции стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК» было признано лауреатом премии «Главное событие 2020 года в металлургии России».