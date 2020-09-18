Стану 2500 ММК присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Старикова

В Челябинской области одному из ведущих агрегатов Магнитки - стану 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4 ПАО «ММК» - присвоено имя выдающегося российского инженера-металлурга Анатолия Ильича Старикова, в 90-е годы возглавлявшего Магнитогорский металлургический комбинат.

Лауреат премий Совета министров СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный металлург РФ, почётный гражданин Магнитогорска, Анатолий Стариков был инициатором и координатором коренной реконструкции стана 2500 горячей прокатки.

В годы его руководства комбинатом в эксплуатацию ввели стан 2000 горячей прокатки, было завершено строительство цеха по очистке и переработке коксового газа, закрыты морально и физически устаревшие мартеновские цеха и блюминг №3, что открыло для ММК возможности обновления и реконструкции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Совместным постановлением руководства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и профсоюзного комитета ППО Группы ПАО «ММК» за большой личный вклад в повышение эффективности производства в условиях технического перевооружения и реконструкции стана 2500 горячей прокатки, а также за выдающиеся заслуги, связанные с развитием Магнитогорского металлургического комбината, стану 2500 горячей прокатки присвоено имя Анатолия Старикова.

Сегодня, 18-го сентября, выдающемуся инженеру-металлургу исполнилось бы 79 лет. В этот день в ЛПЦ-4 была открыта памятная доска, посвященная присвоению его имени стану 2500.

Непрерывный широкополосный стан 2500 горячей прокатки – один из самых производительных прокатных агрегатов ММК. Он работает на комбинате с декабря 1960-го года. С 2007-го, в условиях действующего производства, велась его масштабная реконструкция, завершившаяся в нынешнем году.

Реализация этого проекта позволила существенно расширить размерный и марочный сортамент стана, улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить производительность стана до 5,2 миллиона тонн продукции в год.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», полностью обновленный стан 2500 станет достойным знаком памяти о выдающемся руководителе производства, внесшем огромный вклад в развитие города и комбината.

СПРАВКА

Трудовой путь Анатолий Стариков (1941-2019) начал в 1960-м году на этом самом стане, который тогда же и был введен в строй. В ЛПЦ-4 ММК Анатолий Ильич прошел все ступени карьерного роста - от вальцовщика до начальника цеха. Работал главным прокатчиком, главным инженером, заместителем директора ПАО «ММК». С 1991-го по 1997-й год - генеральный директор комбината.

Анатолий Ильич возглавлял областной Союз промышленников и предпринимателей, был членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва от Челябинской области, членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.