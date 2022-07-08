Старинная церковь в южноуральской глубинке обрела охранные зоны

В Челябинской области утверждены границы зон охраны объекта церкви 19-го века, которая находится в селе Клястицкое Троицкого муниципального района по адресу: улица Ленина, 16 и является объектом культурного наследия регионального значения.

Церковь Рождества Христова была построена в станице в 1870-м году. При ней работали две школы и небольшая библиотека. В советский период храм закрыли, а здание использовали как склад. Впоследствии сооружение было заброшено. В 2000-х годах здание церкви восстановили. Как отмечают в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, 27 декабря 2000 года храм открыт как Христорождественская церковь.

«Здание является доминантой и единственным объектом архитектуры, выделяющемся на фоне современной сельской застройки села Клястицкое. И, хоть оно и расположено в центре современной системы улично-дорожной сети, его комфортное зрительное восприятие возможно не со всех точек - этому препятствуют частичное озеленение, одноэтажные постройки, линии электропередачи», - сообщили в госкомитете.

Дополнительная застройка близлежащей территории может негативно сказаться на восприятии данного объекта культурного наследия в комплексе, поэтому было необходимо установление зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности для обеспечения сохранности визуального восприятия старинной церкви.

Для нее установлен следующий состав зон охраны: охранная зона объекта культурного наследия (ОЗ); три зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности: ЗРЗ-1; ЗРЗ-2; ЗРЗ-3.

«Установление зон охраны ОКН «Церковь XIX века» в указанных границах позволит беспрепятственно обеспечить сохранение, эксплуатацию и ремонтно-реставрационные работы на данном объекте культурного наследия», - подчеркнули в госкомитете.

Отметим, внутренняя граница охранной зоны ОЗ совпадает с границами территории храма. В зонах регулирования застройки и хозяйственной деятельности разрешается строительство, реконструкция и ремонт объектов капитального строительства, высота которых не должна превышать 7-12 метров в соответствующих зонах. Также установлены режимы использования земель и земельных участков.