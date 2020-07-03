Стартовал второй этап приемной кампании в школы Челябинской области

Родители будущих первоклассников в Челябинской области могут подавать заявление в школу, которая не привязана к их месту проживания. Но их примут только при условии, что в образовательном учреждении остались места после первого этапа приемной кампании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минобрнауки региона, второй этап приемной кампании продлится по 5 сентября.

По прогнозам в первый класс первого сентября 2020 года отправятся более 48 тысяч ребят. В рамках первого этапа было подано более 39 тысяч заявлений, из них более 30 тысяч уже зачислены в школу. То есть на сегодня остались пока незанятыми порядка 9 тысяч мест.

«Подать заявление не зачисление в первый класс можно двумя способами: лично в школе либо дистанционно, зарегистрировав заявление в электронном виде через ГИС «Образование в Челябинской области» или портал Госуслуг. Но во втором случае в школу все-равно придется прийти для предоставления документов (после регистрации заявления). Каждая школа сама определяет сроки обращения

Инструкция по электронной подаче заявлений на зачисление в первый класс