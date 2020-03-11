Сто «Умных парковок» оборудовала в Челябинской области компания «Интерсвязь»

Уже сотую «Умную парковку» оборудовал в Челябинской области лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала – компания «Интерсвязь».

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, юбилейной стала парковка перед «Челябинвестбанком» по адресу Площадь Революции, восемь. Сотый «умный» паркинг включен в мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Теперь автолюбителям стало проще найти свободное место в высоконагруженном центре города. На очереди обустройство «Умными парковками» дворов жилых домов Челябинска. Южноуральская IT-компания продолжает цифровизацию сферы транспорта в рамках проекта «Умный город Челябинск». Уже сейчас жителям области доступны такие сервисы, как «Умная остановка», «Умный автобус», «Улицы онлайн» и другие. Помимо поиска свободного места, «Умная парковка» помогает следить за автомобилем во время стоянки, благодаря функции «Мониторинг автомобиля». Для этого в соответствующем меню мобильного приложения необходимо отметить на парковке машину и владельцу авто придёт уведомление на смартфон в случае обнаружения подозрительной активности в непосредственной близости от объекта мониторинга или в случае его перемещения. По статистике разработчиков, уже сейчас сервисом ежедневно пользуются десятки тысяч автомобилистов, он не имеет налогов в России и предоставляется бесплатно всем желающим, то есть им могут пользоваться не только абоненты компании «Интерсвязь».

Пока «Мониторингом» оборудовано свыше 60 «Умных парковок» в Уральском федеральном округе. В планах разработчиков настроить эту функцию на всех интеллектуальных паркингах в ближайшие два месяца. Как правило, этот сервис доступен пользователям муниципальных городских парковочных пространств на площадях, улицах, территориях торговых центров и в других публичных местах. Но создатели сервиса не планируют ограничиваться этими территориями.

По словам начальника группы системной разработки и интеграции IT-дирекции компании «Интерсвязь» Александра Игнатьева, помимо парковок перед торговыми центрами, на площадях и улицах общего пользования, планируется «оцифровать» парковочные пространства и в обычных дворах. Для этого компания «Интерсвязь» будет устанавливать как свои камеры наблюдения, так и с лета этого года готова подключать к сервису сторонние. Компания приглашает заинтересованных жителей к сотрудничеству, это позволит интегрировать камеры внутридворового видеонаблюдения в приложение сервиса. Для этого компания на собственные средства уже закупила новые серверные мощности, что позволит быстро масштабировать сервис и подключать десятки новых парковок к нему. Следующая разработка челябинских инженеров поможет сделать более комфортной жизнь пассажиров общественного транспорта. В августе 2019 года челябинские программисты «научили» камеры на самых загруженных перекрёстках города самостоятельно распознавать ДТП и передавать все необходимые сведение в органы, контролирующие безопасность дорожного движения.