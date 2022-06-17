Строители Христорождественского собора Челябинска получили благословение Сергия Радонежского

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий привёз на площадку строящегося Христорождественского собора в Челябинске ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского. Святыня пребывала в Челябинске 15 и 16 июня в рамках общероссийского принесения мощей великого угодника Божия.

Как сообщили в Челябинской епархии, перед частицей мощей святого духовенство совершило молебное пение, митрополит Алексий прочитал молитву преподобному Сергию.

Ковчег пронесли крестным ходом вокруг Христорождественского собора.

За правящим архиереем и духовенством шли руководители строительства и простые рабочие. Архипастырь окропил стены храма освященной водой.

Владыка Алексий обратился к участникам строительства, подчеркнув, что сегодня благословение преподобного Сергия Радонежского пришло на место, где возводится кафедральный собор. «Вы совершаете важное дело – строите главный храм Южного Урала. Пусть благословение Троице-Сергиевой лавры, преподобного Сергия и Святой Троицы пребывает над нашим городом, этим святым местом и всеми вами», – отметил правящий архиерей.

Напутственные слова сказал насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры игумен Филипп (Ельшин), который сопровождает святыню по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

«Сегодня преподобный Сергий с радостью приехал сюда, чтобы благословить труды всех вас, кто воздвигает собор в честь Рождества Христова. Господь воздаст сторицей за все ваши дела. Не сомневайтесь, трудитесь, и Божие благословение будет всегда вам помогать», – подчеркнул игумен Филипп.

Все, кто трудится над возведением кафедрального собора, смогли приложиться к святыне. Другой возможности у них бы не было – на площадке сегодня рабочий день.

Сейчас активно идут фасадные работы: облицовка декоративными элементами колонн, большого барабана и звонницы. Со здания снят тепловой контур, храм закрыт строительными лесами. Строители планируют закончить все фасадные работы, а также благоустройство близлежащей территории к сентябрю, чтобы ко Дню города челябинцы могли уже любоваться новым великолепным собором.

ДЛЯ СПРАВКИ

Памятный знак в ознаменование начала строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске был установлен 18 сентября 2013 года, первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Из-за особенностей грунта строителям пришлось забить более 1100 свай.

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. К концу сезона высота стен составила девять метров.

В 2017 году в цокольном этаже будущего храма состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. К концу сезона стены поднялись до отметки 20,5 метра.

В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. К концу года высота здания составляла уже 29 метров.

Процесс строительства вошел в активную стадию в 2019 году. В этом году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола, а его стены «доросли» до 55 метров.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора.

В отделке Христорождественского собора будет использовано каслинское литье и златоустовская гравюра, а также мрамор и гранит, добытые на Урале.

Главный купол собора обшит специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

В сквере возле храма высадят ели, уложат газоны, разобьют цветники, установят малые архитектурные формы. В нижнем храме будет оборудована огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Также на первом этаже собора разместится музей истории православия на Южном Урале, конференц-зал, кельи священников и другие подсобные помещения. Работы по благоустройству территории и нижнего храма завершатся к празднованию дня рождения города Челябинска.

Второй этаж займет главный храм Рождества Христова. Третий будет отдан хору.