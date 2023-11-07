Строительство детских садов в новых микрорайонах Челябинска ведется без отставаний

Строящиеся в новых микрорайонах Челябинска детские сады находятся в высокой степени готовности.

Как сообщил сегодня, седьмого ноября, заместитель главы города по строительству Александр Перемыкин, на контроле администрации Челябинска находится возведение пяти садиков.

По его словам, готовность детского сада на 120 мест по улице Габдуллы Тукая в 55 микрорайоне составляет 92 процента, садика на 120 мест в Парковом-2 – 83 процента.

Готовность детского сада по улице Бейвеля в 55 микрорайоне – 93 процента, садика на 150 мест в микрорайоне «Яблочный» - 80 процентов, детсада на 206 мест по улице Профессора Благих – 85 процентов.

Александр Перемыкин заверил главу Челябинска Наталью Котова, что строительство детских садиков ведется в графике, отставаний нет.