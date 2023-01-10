Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске

16 студентов-южноуральцев будет трудиться на стройке «Мирный атом - ПРОРЫВ».

С 10 января по 10 марта в городе Северске (Томская область) пройдет зимняя межрегиональная студентческая стройка. Руководить стройкой будет студент из Снежинска (Челябинская область) Владимир Ефремов. Всего трудиться планируют 107 студентов из 11 регионов страны.

Зимняя межрегиональная студенческая стройка «Мирный Атом – ПРОРЫВ» – трудовой проект Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Ребята трудятся на объектах строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором «БРЕСТ-300».

Для бойцов студенческого строительного отряда «Златоуст» это второй в жизни выезд на трудовой проект, но первый такой далекий.

«Добрались до города Северск, конечно, не быстро. Прошли процесс трудоустройства, получили комплекты рабочей формы и средства индивидуальной защиты, также побывали на объекте, где будем непосредственно трудиться. Прошли инструктаж по охране труда, по итогам которого было проведено тестирование», – комментирует комиссар отряда из Златоуста Никита Исаев.

Студотрядовцы займутся бетонными, арматурными и подсобными работами: заливкой стен и перекрытиями зданий, заготовкой, резкой и вязкой арматуры.