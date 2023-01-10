10.01.2023
Консультация юриста: что делать родителям, если из-за погоды отменили занятия в школе
10.01.2023
Житель Троицкого района угнал машину знакомой челябинки, чтобы добраться до дома
10.01.2023
Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске
09.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое января (18+)
09.01.2023
Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату
09.01.2023
Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор
Стройотряды Челябинской области приступили к работам в Северске
27.08.2019
Челябинский «Танкоград» стал для «Росатома» лучшим студенческим отрядом страны
21.08.2019
Челябинский отряд признан лучшим на Всероссийской студенческой стройке
31.05.2019
Алексей Текслер пообещал исполнить желание студентов
31.05.2018
Стройотряды Челябинской области к трудовому семестру готовы
Челябинцам не удалось оспорить решение мэрии об изменении границ леса
09.01.2023
Мороз отменил занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Копейска
09.01.2023
В Рождественскую ночь митрополит Алексий совершил Божественную литургию
07.01.2023
Рождественское послание Патриарха Кирилла и митрополита Алексия
06.01.2023
С новым 2023 годом, дорогие читатели!
01.01.2023