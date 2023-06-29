Студентам из многодетных семей компенсируют часть стоимости профобразования

В Челябинской области студенты профессиональных образовательных организаций, воспитывающиеся в многодетных семьях, смогут получить компенсацию за обучение.

Соответствующий законопроект, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера, разработан минобрнауки региона и сегодня, 29 июня, одобрен депутатами Законодательного собрания региона.

«Правильный и своевременный законопроект, который был принят на заседании Законодательного Собрания, направлен на поддержку многодетных семей. Теперь студенты областных государственных профессиональных организаций, воспитывающиеся в многодетных семьях, смогут получить компенсацию за обучение», - прокомментировал исполняющий обязанности председателя Законодательного Собрания Олег Гербер.

Многодетной является семья, в которой воспитываются трое и более несовершеннолетних ребенка (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), не достигших возраста 23 лет.

«Выплата составит 20% от расходов за годовую оплату обучения, но не более 14 тысяч 10 рублей. Считаю это хорошим подспорьем для многодетных семей», - отметил Олег Гербер.