17.05.2023
Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
17.05.2023
Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова
17.05.2023
Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова
27.04.2023
На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения
14.04.2023
В ЮУрГГПУ пройдет круглый стол Ассамблеи РАО
07.04.2023
Аспирант ЮУрГГПУ победил в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года»
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023