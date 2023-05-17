Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова

Студенты факультета инклюзивного и коррекционного образования Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета вновь получили стипендию имени Дмитрия Быкова.

Торжественная церемония награждения состоялась 12 мая в Объединённом государственном архиве Челябинской области.

За активную социально ориентированную общественную деятельность, практическую работу с людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, стипендии получили Мария Демешко и Александра Захарова – студентки четвертого курса факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ.

«Девушки активно проявили себя не только во время учебы в педагогическом университете, но и в волонтерской, научно-исследовательской и другой деятельности, – рассказывает декан факультета инклюзивного и коррекционного образования ЮУрГГПУ Виктория Васильева. – За это они были награждены почетными грамотами и денежной выплатой. Мы очень ими гордимся».

Напомним, что стипендия имени Дмитрия Быкова была учреждена в 2021 году его семьей при поддержке Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Инициатива вручения стипендии принадлежит маме Дмитрия – Валентине Ивановне Быковой.

«Я очень благодарна Виктории Сергеевне, что в ее лице мы нашли единомышленника, душевного и теплого человечка, с которым приятно сотрудничать и воплощать нашу идею награждения лучших студентов вуза», - отметила Валентина Ивановна после церемонии.

Подвиг Дмитрия Анатольевича заключается в том, что он, преодолевая тяжелый недуг, дал наглядный пример, как можно жить яркой, полноценной, интересной жизнью, иметь множество друзей и быть нужным в этом мире. С 16 лет в результате несчастного случая Дмитрий был прикован к постели. Но несмотря ни на что окончил челябинскую школу №1, поступил на факультет иностранных языков Челябинского государственного педагогического института, окончил аспирантуру и защитил диссертацию по проблемам социально-педагогической адаптации детей-инвалидов в условиях оздоровительного образовательного учреждения. Он вёл активную научную и практическую деятельность, преподавал в школе-интернате №4. Кроме того, Дмитрий – лауреат множества премий, автор более 60 научных статей и 15 книг о работе с детьми-инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья.