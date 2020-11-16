В Челябинской области самая высокая смертность от ковида отмечается в группе 80+

Студентов вузов и СПО в Челябинской области пока не планируют переводить на дистант

Студентов вузов и СПО в Челябинской области пока не планируют переводить на дистант

В Челябинской области пока не планируется переводить на дистанционное обучение студентов высших и средне-специальных учебных заведений.

Как сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 16 ноября, пока областной оперативный штаб не рекомендовал переводить студентов на дистанционную форму обучения. Уровень заболеваемости ОРВИ и коронавирусом среди студентов ниже эпидпорога.

Напомним, техникумы, колледжи и вузы области с начала учебного года применяют смешанную форму обучения, школы учатся в очном режиме.

«Понятно, что поточные лекции многие вузы перевели в заочный формат. Это нормальная практика. Но лабораторные, практические занятия и семинары идут очно. Там более мелкие группы, и возможность разведения потоков присутствует», - пояснила Ирина Гехт.

Кроме того, практикуется вывод нескольких групп или отдельного факультета, а иногда и курса - в дистант, в зависимости от роста заболеваемости.

В колледжах у студентов практикоориентированное обучение, поэтому директора ратуют за сохранение очной формы обучения.

В школах для недопущения роста заболеваемости и разобщения учащихся по распоряжению Алексея Текслера продолжительность осенних каникул была увеличена в два раза – с одной до двух недель. По данным минобрнауки региона, на текущий момент каникулы продолжаются еще в 5 % школ региона, все остальные школы вышли с каникул и работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Алексей Текслер заявил, что в случае ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе власти готовы будут ввести ограничение на очное обучение учащихся школ, училищ, техникумов и вузов.

«Если мы увидим ухудшение ситуации, то первое, что мы сделаем – это старшеклассников школ, учащихся СПО и ВУЗов отправим на дистант с преимущественным нахождением дома», - подчеркнул Алексей Текслер.