Текслер: В случае ухудшения ситуации старшеклассников и студентов отправим на дистант

Челябинская область готова ввести ограничение на очное обучение учащихся школ, училищ, техникумов и вузов в случае ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

«Если мы увидим ухудшение ситуации, то первое, что мы сделаем – это старшеклассников школ, учащихся СПО и ВУЗов отправим на дистант с преимущественным нахождением дома», - рассказал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в настоящий момент на карантине по ОРВИ находятся только три класса в школах региона.

Напомним, по распоряжению Алексея Текслера продолжительность осенних каникул в школах была увеличена в два раза – с одной до двух недель. За это время, по данным минздрава, число заболевших коронавирусом школьников сократилось. Если две недели назад ежесуточно выявлялось по 3-5 и даже семь инфицированных школьников, то в последние пять дней не было зарегистрировано ни одного заболевшего среди учащихся школ.

В министерстве уточнили, что пока еще не все школы вышли с каникул, часть школ приступят к занятиям на следующей неделе. И ситуация по заболеваемости пока стабильная.

«После выхода с каникул школы в индивидуальном порядке самостоятельно будут принимать решение о форме организации обучения. В основном это очное и очно-заочное обучение. Все будет зависеть от заболеваемости персонала общеобразовательных организаций», - пояснили в минобрнауки.

Техникумы, колледжи и вузы с начала учебного года применяют смешанную форму обучения. «Некоторые выводят на дистант поточные лекции, но проводят лабораторные работы или практику в очном формате, малыми группами. Кроме того, практикуется вывод нескольких групп или отдельного факультета, а иногда и курса - в дистант, в зависимости от роста заболеваемости», - рассказали в пресс-службе министерства образования и науки области.

Государственные вузы непосредственно подчиняются своему учредителю - Министерству высшего образования и науки РФ. Министр Валерий Фальков издал приказ, согласно которому подведомственные министерству вузы Москвы и Санкт-Петербурга с 13 ноября переходят на дистанционный формат обучения.

Региональным вузам в зависимости от эпидемиологической ситуации по согласованию с территориальным «Роспотребнадзором» рекомендовано частично или полностью перейти на дистанционный формат. Решение об использовании иных форм обучения, кроме очной, принимает руководство образовательной организации.

К примеру, по решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета продолжатся занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. «Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение ректората согласовано с Роспотребнадзором по Челябинской области», - уточнил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Радионов.

В ЧелГУ пока прорабатывается вопрос по формату дальнейшего обучения. «Готового решения еще нет, оно будет принято совместно с оперативным штабом по распространению новой коронавирусной инфекции Челябинской области и региональным Роспотребнадзором», - уточнили в вузе.