Студенты ЮУГМУ заняли первое место на престижной олимпиаде по офтальмологии

Команда студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета «Сердце хирурга» завоевала первое место на престижной олимпиаде по офтальмологии, которая состоялась в Челябинске в конце минувшей недели.

Шестой всероссийский (12-й внутривузовский) учебно-методический конкурс «Топографическая анатомия и хирургия органа зрения» организовали ЮУГМУ совместно с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Пирогова (Москва). Событие было посвящено Дню офтальмолога, который ежегодно отмечается 11 ноября.

Конкурс, состоявшийся 17-18 ноября, объединил в Челябинске студентов, ординаторов, преподавателей и врачей из ведущих медицинских университетов страны. Членами жюри стали не только представители ЮУГМУ, но и приглашенные гости – кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ имени Пирогова Дмитрий Покровский, сотрудники кафедры офтальмологии Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера Андрей Гилев и Дарья Козицина.

В мероприятии приняли участие шесть команд – студенты Южно-Уральского государственного медицинского университета, Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Пермского государственного медицинского университета имени академика Вагнера, Сибирского государственного медицинского университета (Томск).

В первый день конкурса участников ожидал мастер-класс по микрохирургии глаза, который провел Дмитрий Покровский в учебной операционной кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ.

Была организована трансляция хирургической операции, что вызвало огромный интерес, в том числе и со стороны практикующих врачей. Врачи и студенты смогли виртуально присутствовать на этом мастер-классе, а участники конкурса получили возможность отточить свои навыки под контролем Дмитрия Покровского.

Дмитрий Покровский поразил слушателей своим мастерством, виртуозно работая микрохирургическим инструментарием с тончайшим шовным материалом, который невозможно увидеть невооруженным глазом. Затем под контролем Дмитрия Покровского студенты смогли самостоятельно отработать хирургические навыки, прислушиваясь ко всем его наставлениям. Такая возможность обучиться новому и улучшить свои навыки под руководством высококлассного специалиста оставила у участников незабываемые впечатления, а некоторые из них после этого решили стать офтальмохирургами.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии ЮУГМУ Олег Пешиков рассказал, что учебная операционная вуза почти никогда не простаивает.

«Студенты, посещающие студенческий кружок, имеют возможность заниматься в полностью оборудованной операционной. Сегодня мы были рады предоставить ее для проведения мастер-класса, который смогли посетить не только участники конкурса, но и - через видеоконференцию - практикующие врачи. Считаю, что участие с ранних курсов в таких конкурсах и студенческих кружках дает возможность не только определиться с выбранной специальностью, но и к шестому курсу и поступлению в ординатуру стать специалистом, овладеть практическими навыками, необходимыми врачу», - отметил Олег Пешиков.

Во второй день конкурса были организованы интересные теоретические и практические задания, позволившие показать высокий уровень подготовки студентов. Задания оценивались как в командном, так и в индивидуальном зачете.

На первых этапах все участники продемонстрировали свои теоретические знания в области офтальмологии, анатомии и хирургии органа зрения. Уже после выполнения этих заданий команды стали сплоченнее, а борьба – серьезнее. На каждом этапе участники могли показать свои навыки и знания в определении уровня поражения зрительного нерва по данным исследования полей зрения пациента, технику выполнения практических навыков в офтальмологии.

На специализированном конкурсе студенты продемонстрировали навыки в микрохирургии, продемонстрировав высокое качество выполнения заданий.

Как рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ЮУГМУ и член жюри Екатерина Бердникова, этот конкурс позволяет студентам не только применить уже имеющиеся знания на практике, но также и приобрести новые, разобраться в тонкостях офтальмологии и оперативной хирургии.

«С каждым годом конкурс становится интереснее, приезжают студенты из других городов. У ребят горят глаза, многие участвуют несколько раз за время обучения, а потом приходят помогать, будучи ординаторами. Конкурс проходит в дружественной атмосфере, члены жюри дают действительно ценные советы. Благодаря этому конкурсу появилось несколько хороших врачей-офтальмологов, которые определились с выбором своей будущей специальности, участвуя в нем. И я надеюсь, что с каждым годом интерес у студентов будет расти, а мы с коллегами постараемся сделать конкурс еще более интересным», - отметила Екатерина Бердникова.

Студентка-пятикурсница София Шипигузова, лидировавшая в конкурсе микрохирургии, поделилась своими впечатлениями: «Участие в этом конкурсе принимаю в четвертый раз, в качестве участницы – третий год подряд. Каждый год появляется огромное количество новых моментов, которые заставляют пошевелить мозгами и учиться не просто зазубривать, но и рассуждать логически, развивать клиническое мышление. С каждым годом растет география конкурса, развивается он и с технической точки зрения. Очень рада была занять командой первое место (в первый год моего участия наша команда оказалась предпоследней), мы все очень долго и усиленно готовились, приходилось часто обращаться к материалу, который выходит за рамки учебных дисциплин. Каждый год я благодарна нашему университету за организацию этого чудесного мероприятия».

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Олег Пешиков, участники каждой команды на специальном тренажере, как настоящие офтальмологи, осмотрели глазное дно пациента, определили наличие у него патологии и собрали набор инструментов для проведения предложенной офтальмологической операции.

С небольшим отрывом друг от друга в финал вышли четыре команды: ЮУГМУ (Челябинск), ПМГМУ имени Сеченова (Москва), РНИМУ имени Пирогова (Москва) и ПГМУ (Пермь). В финале участников ожидало самое сложное задание, на котором они представили себя настоящими врачами, ведь им нужно было установить диагноз «реального» пациента, пришедшего к ним на прием, - на основании данных опроса и проведенных исследований.

По словам Олега Пешикова, уже несколько лет для проведения конкурса «Я лечу» привлекаются молодые доктора и ординаторы, которые «играют роль» пациента, жалуются на свое состояние и на жизнь, иногда даже кричат на врачей, требуют решить его проблему здесь и сейчас – то есть ведут себя так, как это бывает на реальном приеме (воссоздают жизненные ситуации исходя из собственного опыта).

По результатам конкурса команда ЮУГМУ лидировала и заняла почетное первое место. Отставая в несколько десятых и сотых баллов, команды РНИМУ имени Пирогова (Москва) и ПГМУ (Пермь) заняли второе и третье места соответственно.

Все участники остались довольны мероприятием, приобрели новые знакомства, получили ценный опыт, незабываемые эмоции и с удовольствием поделились впечатлениями.

Студентка четвертого курса ЮУГМУ Вероника Михайлуца рассказала, что, принимая участие в состязаниях первый раз, была приятно удивлена масштабностью учебно-методического конкурса: «Все шесть команд достойно проходили этапы, набирали высокие баллы, поэтому было не так просто пройти в финал. Вызвал интерес междисциплинарный подход в олимпиаде, комплексное применение теории и практики. Самое сложное и интересное задание - «Я лечу» - было в финале. Каждой команде предоставили «больного» с патологией органа зрения. Задача консилиума – совместными усилиями, после обсуждения имеющихся данных, назначить необходимое обследование, а затем поставить диагноз и выбрать тактику лечения пациента. За правильный диагноз, обоснованные назначения дополнительных методов обследования и лечение начисляли баллы».

А вот какие впечатления получила студентка четвертого курса ЮУГМУ Ксения Онищенко: «Очень здорово, что День офтальмолога не проходит незамеченным, ведь именно к этому празднику приурочен наш конкурс. Благодаря ЮУГМУ и РНИМУ имени Пирогова мероприятие объединило студентов из разных городов, которые с удовольствием соревновались друг с другом в различных конкурсах, демонстрируя свои знания и навыки. Хочется отметить, что на каждом конкурсе были придуманы очень интересные задания, на которых команды показали хорошую подготовку. Наша команда – «Сердце хирурга» – очень рада, что заняла почетное первое место и в финале смогла побороться за победу с ведущими медицинскими университетами страны. Благодаря этому мероприятию мы не только получили новые знания и невероятные эмоции, но и познакомились с единомышленниками, профессионалами своего дела, с которыми с удовольствием делились своим опытом».