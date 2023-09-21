Юный челябинец сам изготовил «линзу» и вставил себе в глаз

Юный житель Челябинска решил самостоятельно изменить цвет оболочки своих глаз. Он вырезал резиновую цветную «линзу» и вставил в глаз. А извлекать ее пришлось офтальмохирургу, рассказали в Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ).

Как предполагают специалисты, вероятнее всего, семилетний мальчик вырезал кружок из поп-ита и решил вставить себе в глаз. Мама, приехав домой с работы, увидела страшную картину – глаз ребенка был ярко-голубым и непрозрачным.

Они обратились в экстренный приёмный покой ЧОДКБ. Ребенка осмотрела офтальмолог Яна Матвеева. Оказалось, что глаз стал таким из-за инородного тела на роговице. Мальчик заверял, что он утром упал и в глаз что-то попало.

Офтальмохирург Анна Караваева в кабинете поликлиники извлекла инородное тело. «Удалить удалось не с первой попытки, потому что инородное тело было не подвижно из-за вакуума между ним и роговицей. Пришлось подцепить пальцами и вытащить», - рассказали в Челябинской детской областной больнице. В качестве местного лечения ребенку назначили антибиотики.

«Юный экспериментатор был максимально напуган, но так и не сознался, как и зачем вставил себе резиновую цветную «линзу». Видимо, в процессе игры слишком увлекся», - поделилась офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева.