Суд может обязать челябинский минздрав обеспечить ребенка лекарствами

В Челябинской области прокурор обратился с иском в суд с требованием, чтобы региональный минздрав бесплатно обеспечил двухлетнего ребенка с инвалидностью лекарствами.

В прокуратуру обратился законный представитель двухлетнего малыша. Он сообщил, что ребенку для лечения нужны не зарегистрированные в России препараты «Сабрил» (Вигабатрин) и «Синактен-депо».

Министерство здравоохранения Челябинской области не обеспечило ребенка лекарствами в нарушение требований Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

«В связи с чем прокурор обратился в суд с иском о возложении на министерство здравоохранения региона обязанности по бесплатному обеспечению ребенка указанными лекарственными препаратами в полном объеме и в дозировке в соответствии с назначениями врачебной комиссии до отмены указанных препаратов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Исковое заявление находится на рассмотрении.