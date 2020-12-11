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Суд потребовал от мэрии Магнитогорска оборудовать снегосвалки

Администрацию Магнитогорска обязали оборудовать специальную площадку для вывоза снега и мусора. Мэрии дали один год, чтобы организовать снегосвалки, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В прокуратуру с жалобами на кучи снега и мусора в Магнитогорске обратились местные жители.

«Установлено, что администрацией Магнитогорска не обеспечено складирование собранного снега, а также отходов от зимней уборки улиц на специально отведенных площадках с водонепроницаемым покрытием и обвалованных сплошным земляным валом», - рассказала Мамаева.

Прокуратура обратилась в суд с требованием оборудовать снегосвалку для складирования мусора со снегом. Ведомство дало администрации один год, чтобы устранить нарушения.

Вместе с тем, мэрия Магнитогорска обжаловала решение районного суда в Челябинский областной суд.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы областным судом решение Правобережного районного суда Магнитогорска от 14.08.2020 оставлено без изменения, а жалоба – без удовлетворения, - уточнила Мамаева. - Решение районного суда вступило в законную силу».