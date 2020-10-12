Свердловчане срывают сроки благоустройство набережной Смолино в Челябинске

Свердловчане срывают сроки благоустройства набережной озера Смолино в Ленинском районе Челябинска.

Об этом сегодня, 12-го октября, на аппаратном совещании в городской мэрии сообщил глава Ленинского района Александр Орёл.

По его словам, фирма из Екатеринбурга выиграла контракт на установку на набережной малых архитектурных форм, однако до сих пор ничего не сделала.

«С ними до конца у нас нет понимания, они нас кормят завтраками. Мы в активной переписке и претензиях. Обещали, что поставка МАФов начнется сегодня. Дождемся и тогда будет понимание по малым архитектурным формам», - сказал Александр Орёл.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила районному главе взять ситуацию на свой контроль.

«Если не сделаем с вами набережную, если вдруг придется расторгать контракт, у нас может получиться незавершенное благоустройство, так что возьмите этот вопрос на личный контроль», - отметила Наталья Котова.

В целом работы на знаковом общественном пространстве (благоустройство ведется по федеральной программе «Формирование современной городской среды») выполнены на сегодняшний день на 90 процентов.

«За счет экономии денежных средств по итогам аукционов заключили дополнительный контракт на озеленение набережной на почти 600 тысяч рублей», - сообщил Александр Орёл.

Наталья Котова поинтересовалась, в какой период, с учетом озеленения, планируется завершить благоустройство набережной Смолино.