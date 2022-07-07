Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время

Проблемы со светофором на автодороге Меридиан в районе улицы Потемкина заработает в ближайшее время. У дорожников на этом участке дороги возникли некоторые проблемы с электропитанием.

О светофоре, которые неожиданно погас, а у пешеходов и автомобилистов возникли трудности при передвижении, сообщил читатель.

«Светофор не работает в районе улице Потемкина уже три дня. Регулировщика нет. Пешеходы перебегают дорогу, лавируя между машинами», - рассказал челябинец.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что сам светофор исправен, проблемы возникли из-за отсутствия на данном участке дороги энергоснабжения.

В администрации Челябинска данную информацию подтвердили и заверили, что светофор «загорится» в ближайшее время.