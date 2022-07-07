07.07.2022
Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время
07.07.2022
Челябинск заполонили поддельные пятитысячные купюры высокого качества
07.07.2022
Южноуральские аграрии собираются в Москву
07.07.2022
Полицейские Златоуста помогли поймать сбежавшую во время Сабантуя от хозяйки олениху
07.07.2022
Ковид в Челябинской области никак не хочет сдавать позиции
07.07.2022
В Верхней Пышме стартовала конференция «УГМК-ТЕХНО - UMMC-ТЕСН»
Светофор на Меридиане «загорится» в ближайшее время
04.07.2022
В Челябинске подросток-велосипедист врезался в пассажирский автобус
10.06.2022
После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки
30.05.2022
На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
28.05.2022
Депутат Госдумы высказался о позорном поведении таможни и ГИБДД в отношении Донбасса
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022