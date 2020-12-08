Сыры из Сыростана пришлись по вкусу всем россиянам

Сыроварня «ИзвестнАя» из села Сыростан Челябинской области вошла в число победителей Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в номинации «Из нашей деревни».
Торжественная церемония объявления победителей конкурса «Вкусы России» состоялась сегодня, восьмого декабря, в ходе прямой трансляции на сайте министерства сельского хозяйства России.
Челябинскую область на всероссийском конкурсе представили семь фермерских объединений.
Сыроварня «ИзвестнАя» заняла третье место в номинации «Из нашей деревни», а также вошла в топ-10 участников в номинации «Загляните на огонек» для брендов, имеющих перспективы по развитию туристического потенциала территории. Компания производит натуральные сыры премиум класса – твердые, мягкие, с благородной белой плесенью, йогурты, мороженое. Продукция поставляется в рестораны, а также в магазины городов Миасс, Челябинск, Уфа, Москва, Симферополь, Нижневартовск, Владивосток.