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«Такого экстрима у меня не было»: Челябинский министр культуры вернулся с перевала Дятлова

Сегодня ночью в Челябинск вернулась группа туристов, в числе которых были и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, с перевала Дятлова. Чиновник признался, что «такого экстрима у него никогда не было», сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Туристы, среди которых были и фотограф Сергей Коляскин, и священник Игорь Шестков, отправились на снегоходах на гору Отортен 19 февраля. 23 числа они добрались до вершины, на которой установили флаг Челябинской области.

Восхождение было в экстремальных условиях. Температура опускалась до минус 52 градусов.

«Этот поход запомнится на всю жизнь. Такого экстрима у меня никогда не было, несмотря на мою военно-десантную биографию», - поделился впечатлениями глава регионального ведомства Алексей Бетехтин.

Из-за сильных морозов в горах возникли проблемы со съемочной аппаратурой. Несмотря на это, в апреле на канале Youtube выпустят трехсерийный фильм, посвященный восхождению группы на перевал Дятлова.

Напомним, в конце января этого года министр культуры Бетехтин опубликовал на своей странице в Instagram снимок в экипировке. Глава ведомства поинтересовался у подписчиков, как они использовали уральские морозы, пока у него была тренировка похода на перевал Дятлова.

Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил такое название после гибели группы из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году. На телах обнаружили переломы, ожоги и другие травмы. Над разгадкой тайны смерти тургруппы бьются уже более полувека. Интерес к этому месту возрос после выхода сериала на ТНТ «Перевал Дятлова».

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» опубликовало версии гибели тургруппы опытных путешественников и руководителя отдела центра медицины катастроф Челябинской области Игоря Ребикова. Подробнее о догадках читайте здесь.