Танцевальное лето в челябинском парке Гагарина

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина Челябинска стартовали традиционные еженедельные танцевальные программы на территории летнего театра.

Каждую субботу, с четырех до шести вечера, здесь будут организованы танцы «Для тех, кому за…». По воскресеньям на летней сцене парка будет играть духовой оркестр.

Как сообщает управление культуры Челябинска, также в город вернулась добрая традиция танцевать под ритмы народов мира: по воскресеньям, в 19 часов, в парке Гагарина будут проходить бесплатные тренировки для поклонников зумбы.