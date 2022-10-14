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Фото: Марина Щербакова

«Танцевальный фейерверк» собрал в Челябинске участников из девяти регионов страны

Яркое культурное событие организовало Всероссийское общество слепых

В Челябинске в минувшие выходные состоялся конкурс Всероссийского общества слепых (ВОС) «Танцевальный фейерверк»: 80 конкурсантов представили девять регионов РФ.

Самая многочисленная делегация была из Челябинской области. В ее состав вошли пять танцевальных коллективов больших и малых форм.

В состязании приняли участие самодеятельные танцоры-солисты с инвалидностью по зрению и танцевальные коллективы, в составе которых не менее 50% слепых и слабовидящих. Строгое жюри оценивало конкурсантов по следующим направлениям танцевального искусства: народный танец, бальный танец и эстрадный, в том числе клубный танец (брейк-данс, хип-хоп, степ).

Одним из организаторов события выступила Челябинская областная организация ВОС, председатель которой Татьяна Савицкая отметила, что незрячего танцующего человека невозможно представить без видящего партнера, поэтому танец - это инклюзивное искусство.

«То, что сегодня будет происходить на этой сцене, я не могу назвать самодеятельным творчеством, это – самодеятельное искусство. Танцуйте, получайте удовольствие. Ибо мы старались, чтобы для вас были созданы комфортные условия, чтобы вы получали удовольствие», - сказала Татьяна Павловна. И все выступающие очень старались.

Антонина Пермякова и Георгий Ордин приехали на соревнование из Озерска. Ведущие представили их как самую «молодую» пару турнира.

Антонина и Георгий занимаются бальными танцами в студии «Увлечение», где с увлечением и удовольствием танцуют люди разного возраста.

Антонина танцует шесть лет, раньше работала врачом, и, чтобы не сидеть дома, к которому очень привязана по причине первой группы инвалидности, пошла заниматься танцами. Она отметила, что человеку с первой группой очень сложно выйти из дома.

«Мне все помогают. Могут даже подойти и руками переставить мои ноги. Я работала стоматологом, и, если кто-то мне лет 20 назад сказал, что я выйду на сцену и буду танцевать, я бы сказала: «Откройте рот и больше не закрывайте»», - пошутила Антонина.

Георгий танцует три года и всегда очень волнуется. Но как бывший спортсмен он может концентрироваться – на сцене у него все хорошо получается.

«Давным-давно хотел научиться танцевать вальс. Я узнал, что существует такая группа – «Увлечение». Пришел к ним научиться танцевать вальс, а на сегодняшний день оказался здесь, на конкурсе. Сам факт, что мы здесь – это для меня уже вершина, я абсолютно на такое не рассчитывал», - признался танцор.

Самый «молодой» дуэт хоть и не занял призового места, но получил поощрительный приз на конкурсе.

Одними из гостей соревнований стали тюменские танцевальные коллективы «Калейдоскоп» и «Конфетти». «Калейдоскоп» существует 20 лет и считает себя молодым коллективом, потому что его состав постоянно обновляется. Направление – бальные танцы. В коллективе есть как тотально невидящие танцоры, так и участники с остаточным зрением. Коллектив «Конфетти» - действительно молодой, ему только три года. Танцы разнохарактерные – бальные, эстрадные.

Руководитель коллективов Светлана Баталова пояснила, почему они называются именно так: «Почему «Калейдоскоп»? Потому что мы все разные, но соединяемся и делаем красивый рисунок, узор жизни. А наши девчонки из «Конфетти» - задорные, требуют от меня все нового и нового. Девочки остаются без партнеров, но им хочется танцевать, поэтому я и организовала такой коллектив».

Оба коллектива участвуют в городских, областных, зональных соревнованиях, при этом не зацикливаясь на состязаниях для инвалидов по зрению. Только в прошлом году каждая команда заняла второе место на кубке России в городе Екатеринбург (из 20-ти коллективов).

И в этот раз тюменцы не остались без призовых мест. Первая премия в номинации «Малые коллективы» досталась ансамблю «Конфетти», а «Калейдоскоп» занял второе место в номинации «Коллективы», уступив только народному ансамблю танца «Танташ» из Чувашии.

Мероприятие проходило на двух площадках. Конкурсные выступления были организованы на танц-поле отеля «Маркштадт». Все участники получили возможность соревноваться на уровне, близком к профессиональному. Гала-концерт состоялся на сцене областного реабилитационного культурно-спортивного центра ВОС, где инвалидам по зрению было комфортнее, да и волнение сказывалось меньше.

Выступления танцоров из Башкирской, Приморской, Краснодарской, Пермской, Санкт-Петербургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Чувашской региональных организаций ВОС встретили трепетный и восторженный прием зрителей.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Организаторы: Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС (г. Москва), Челябинская областная организация ВОС, Челябинский областной реабилитационный культурно- спортивный центр ВОС. Партнёры: Министерство социальных отношений Челябинской области, «Фонд Президентских грантов», Челябинская государственная филармония.

 

 

Автор: Алина Быкова
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Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины

11.10.2022 17:03

Коктейль Молотова в мэрию закинули бакальские рокеры

11.10.2022 16:56

В Челябинске может стать меньше на одну бесплатную парковку

11.10.2022 16:16

В Челябинске раздадут более 8 тысяч саженцев

11.10.2022 16:05

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ, уже отмечается превышение ПДК

11.10.2022 15:56

Игорь Бутман обещал поддержать молодежный форум джаза в Челябинске

11.10.2022 15:44

В одном из челябинских дворов стражи порядка задержали "профессионального" автовора

11.10.2022 15:37

Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства

11.10.2022 15:15

Сторож администрации Бакала предотвратил пожар в здании

11.10.2022 14:13

В Златоусте на сцене «Омнибуса» расцвёл «Аленький цветочек»

11.10.2022 13:36

Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев

11.10.2022 13:26

Челябинцы с Пограничной радуются обновлению двора

11.10.2022 13:21

Челябинский театр оперы и балета озвучил новогоднюю афишу

11.10.2022 13:14

Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан

11.10.2022 13:03

Челябинский депутат Госдумы прошел учебку и отбывает на фронт