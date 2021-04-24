Театр «Манекен» опубликовал афишу на май

Комедии, триллеры и драмы пройдут в челябинском театре «Манекен» в мае. Агентство «Урал-пресс-информ» публикует афишу спектаклей.

Главный спектакль – «Двенадцатая ночь» – пройдет 26 мая. По сюжету отважная девушка сразу после кораблекрушения, в котором она потеряла брата-близнеца, попадает в прекрасную страну Иллирию. Она переодевается в мужское платье и поступает музыкантом в свиту герцога Орсино. Конечно, она сразу же в него влюбляется, а сам герцог в молодом паже ощущает родственную душу, хотя считает, что любит другую женщину. Как и положено, в комедии всё заканчивается благополучно, несмотря на многие недоразумения, заблуждения, путаницы.

12 мая состоится психологическая драма (16+) «Понедельник после чуда». Реальная история необыкновенной человеческой привязанности друг к другу двух молодых женщин — учительницы и ученицы (Анни и Элен, повзрослевших героинь другого нашего спектакля – «Сотворившая чудо»). И история их любви к одному мужчине, взрывающая идеальные отношения... «Я знаю, что Господь дал мне душу, но он дал и тело», — говорит одна из героинь. Возможны ли шекспировские страсти в реальной действительности или они удел литературных героев? И что сильнее и важнее в жизни – гармония и покой или яркость, «буря и натиск», которые неизбежно приносит с собой любовь?

Спектакль по произведению Николая Гоголя «Женитьба» пройдет 20 мая. Очень сложно поставить классические произведения на сцене, чтобы стало интересно. Кажется, всё уже было. А если попытаться поставить классику, следуя драматургу? Это трудно. Вроде бы, что нам до людей, живших в позапрошлом веке. Но вдруг их переживания, чувства и мысли также горячи и искренни, как наши, сегодняшние. Классика потому и называется классикой, что она для людей на все века. И если рискнуть прикоснуться к ней… Режиссёр Сергей Овинов рискнул. Российская классика: Николай Васильевич Гоголь. Одна из самых загадочных его пьес «Женитьба». Посмотрим, что у них получилось: у драматурга, режиссёра и актёров.

Зрителей также приглашают на премьеру трагикомедии (16+) «Требуется клоун» 21 мая. Кому-то требуется клоун. Старый, профессиональный, который знает толк в своём деле. Иначе говоря, клоун в самом соку. Или нужен старый, чтобы ему можно было поменьше платить? Или не клоун вовсе, а, например… конюх? Но это ещё не наверняка. Главное – требуется клоун! А у нас есть три претендента. Три клоуна, один старше другого. Три соперника, три друга, три врага, три хитреца, которые с детской жестокостью будут сражаться друг с другом, доказывая, кто больше всего подходит на роль клоуна. Кто лучше всех. Кто старше. Кто смешнее. Кто стоит всех трёх! В конце концов, кто требуется?! Да, это он, наш любимый и как никогда актуальный театр абсурда в театре «Манекен». Драматург Матей Вишнек – второй после Эжена Ионеску автор из Румынии, сумевший завоевать мир французского театра. Его пьесы сегодня идут на сцене более чем 30 стран мира. Фантазёр с отменным чувством юмора, экспериментатор, он чувствует себя в Театре Абсурда как дома.

Заключительным спектаклем в мае, а именно 27 числа, в 18:00, станет «Дверь в смежную комнату». В жизни любого человека, настоящее произрастает из прошлого, а будущее из настоящего. Кто-то, посмотрев спектакль, воспримет его как захватывающую фантасмагорическую историю, кто-то — как мелодраму, где так много светлого и смешного, а кто-то — и вовсе как мудрую сказку, где добро всегда борется со злом. Итак. 2034 год. Лондон. Отель «Ригал», пять звезд. Дорогой номер на шестом этаже. Звонок в дверь… Этот звонок и положил начало ночи, которая кардинально изменила жизнь всех персонажей пьесы. Вы готовы к неожиданностям? Вам нравятся фантастические, нестандартные решения? Тогда добро пожаловать в смежную комнату!

Билеты можно заказать в кассе театра или на сайте. Телефон кассы: +7 (351) 263-42-24.