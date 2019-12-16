Текслер: Челябинск очень темный город, надо исправить эту ситуацию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определил в числе приоритетных задач кардинальное преображение внешнего облика регионального центра и изменение подходов к освещению.

«Мне бы хотелось, чтобы город кардинально преобразился, – подчеркнул Алексей Текслер на совещании по благоустройству с участием главы Челябинска и экспертов, в том числе и претендентов на пост главного архитектора города. - Это важно людям, они должны гордиться своим городом».

В администрации Челябинска будет введена должность заместителя главы, ответственного за городскую среду. Все решения по благоустройству должны приниматься с учетом предложений и мнений челябинцев, распорядился глава региона.

Он также поручил уделить особое внимание развитию общественных пространств, площадей, скверов, парков, набережных и основных улиц города.

Городским властям предстоит и изменить подход к освещению, иллюминации, подсветки зданий. На сегодня даже центр города в вечернее и ночное время погружается в полумрак. Жители недоумевают, почему фонари на улицах горят так тускло, дворы порой освещает одна лампочка у подъезда, по парку Пушкина в вечернее время гулять страшновато в одиночестве. Подсветка зданий даже на площади Революции (недалеко от мэрии), мягко говоря, оставляет желать лучшего. А к освещению единственной в городе пешеходной улице очень много вопросов. И они давным-давно остаются без ответа. Таким городом гордиться не реально.

Недостаток освещения в Челябинске отмечает и губернатор Алексей Текслер и считает, что ситуацию нужно кардинально поменять. «Челябинск очень темный город, в будущем надо исправить эту ситуацию, - заявил Алексей Текслер. - Город должен стать ярче, давайте сделаем больше света».

Кроме того, Алексей Текслер отметил важность озеленения, создания современного облика промышленных зон и безбарьерной среды. По мнению главы региона, Челябинску не хватает пешеходных, велосипедных и туристических маршрутов, нужно всю наружную рекламу привести в соответствие дизайн-коду. Губернатор также считает, что облик города может украсить и граффити.