Текслер: Для нас сегодня важнейшая задача – создание экосреды для технологического развития

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании круглого стола «Клуб губернаторов: драйверы технологического развития в регионах», которое прошло в рамках федерального форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проходит с 11 по 13 ноября 2020 года.

Одна из его целей - сформировать технологическую стратегию развития России. Участники форума высказали свое видение и пути развития регионов России на основе высокотехнологичных и инновационных кластеров. Такой подход может стать залогом технологического лидерства страны на мировых рынках.

Челябинская область – промышленный регион. Здесь развиты металлургия, военно-промышленный комплекс, аэрокосмическая промышленность. Власти ставят задачу использовать уже существующие заделы. При этом не менее важным губернатор считает создание новых компетенций – в сфере IT, искусственного интеллекта и робототехники.

«Для нас сегодня важнейшая задача – создание экосреды для технологического развития, и мы понимаем, что для этого нужно выстроить своеобразную лестницу – от детских технопарков и «Кванториумов» до стартапов и успешных бизнесов, - подчеркнул Алексей Текслер. - Это позволит развивать не только формат НТИ (перспективные технологические рынки и отрасли), но и сам регион, потому что для нас важно, чтобы не только молодежь, но и все производительные силы оставались в Челябинской области».

Губернатор выделил несколько этапов технологического развития в регионе. Первый – это вовлечение школьников в техническое творчество. Есть успешные форматы работы в этом направлении. В области увеличивается число детских технопарков и «Кванториумов» (в том числе развиваются передвижные), растет число центров цифрового образования «ИТ-куб». Два «Кванториума» работают в Челябинске и Магнитогорске, запущен мобильный «Кванторимум», который охватывает муниципальные образования области, в городах открываются «ИТ-кубы».

По мнению губернатора, назрела необходимость в объединении школ и СПО под одной крышей, чтобы те ребята, которые не доходят до института, могли продолжить работу и были готовы получить среднее профессиональное образование, для других школьников это прекрасная возможность получить дополнительное образование.

Второй этап – начальные шаги в технологическом бизнесе на уровне среднего профессионального образования (СПО) и вузов. Алексей Текслер считает, что на уровне СПО и вузов нужно дать возможность студентам делать первые шаги в технологическом бизнесе: есть инициатива по развитию малых инновационных предприятий на уровне СПО. Важна также эффективная инфраструктура поддержки технологического развития - без этого дальнейший рост невозможен.

Третий, конечный этап – превращение стартапов в успешные бизнесы. Среди детей есть интерес к техническому развитию, об этом говорит популярность «Кванториумов» и «ИТ-кубов», открытый несколько лет назад в Челябинске ИТ-парк также пользуется большой популярностью и у детей, и у молодежи.

«ИT-парк в коллаборации со «Сколково» в Челябинске перегружен, поэтому мы сегодня создаем еще один. Существующий ИТ-парк работает в формате коворкинга - площади есть, коммуникации есть, но мало общего пространства. Наш новый ИТ-парк будет с общим пространством и инфраструктурой, с возможностью оптимизировать расходы и двигаться вперед», - отметил губернатор Алексей Текслер.

«Губернатор обозначил важным этапом развития технологического развития на Южном Урале интеграцию различных уровней образования между собой. По сути, это интеграция педагогических кадров, материально технической базы, площадей, образовательных программ. Тема развития цифрового образования и поддержки технического творчества ярко иллюстрирует этот тезис», - отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

В Челябинской области Кванториумы созданы на базе двух высших учебных заведений. В Магнитогорске - это МГТУ им. Носова, в Челябинске - это ЮУрГУ. «Мы, создавая подобного рода структуры, стремимся задействовать потенциал не только дополнительного образования, но и образовательных организаций, особенно организаций профессионального и высшего образования», - подчеркнул глава минобрнауки.

Александр Кузнецов напомнил, что в Челябинской области процесс объединения школ и СПО под одной крышей идет несколько лет. «Может быть не так быстро, как бы хотелось, но это и неудивительно, так как достаточно непривычно для сферы СПО. Но тем не менее у нас уже два колледжа в Златоусте ведут работу со школьниками, имея в своей структуре общеобразовательный цикл. Лицензию на общеобразовательную деятельность имеет Южно-Уральский многопрофильный колледж, на ЧМЗ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им.А.В.Яковлева» работает с Челябинским трубопрокатным заводом в рамках реализации философии Белой металлургии, - рассказал Александр Кузнецов. - Я думаю, что этот процесс только будет нарастать, потому что для колледжей и техникумов очень важно готовить будущих выпускников - людей труда, которые были готовы к реализации своих умений в практической плоскости. На мой взгляд, такой союз различных уровней образования позволит более эффективно внедрять идею проектного образования в нашей стране».

Директор Регионального центра технического творчества Владислав Халамов поделился радостной новостью - накануне были подписаны соглашения между Региональным центром технического творчества и южноуральским отделением Союза машиностроителей России. «На базе предприятий, входящих в конгломерат, в ближайшем будущем откроются детские образовательные центры, это помимо тех Квантириумов, которые уже существуют в Челябинске, и Магнитогорске. Все эти Центры уже сориентированы на сотрудничество с южноуральскими предприятиями. Предприятия при таком взаимодействии смогут присмотреть талантливых ребят, «вырастить» их, оплатить им обучение в университете и на выходе получить высокопрофессионального специалиста», - добавил Владислав Халамов.

Также в регионе есть много успешных примеров уже реализованных технологических проектов:

- разработка, производство и обслуживание робототехнических комплексов (компания «Андроидная техника, разработчик робота «Федора»);

- реализация инновационного продукта для энергетики и нефтегазовой отрасли (группа компаний «Приводная техника», направление «Энерджинет», внедрение мелкосерийного производства промышленных сетевых накопителей энергии);

- решение по распознаванию ковидных снимков и удаленному измерению температуры с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (разработка компании «Napoleon IT», являлся резидентом бизнес-инкубатора г. Челябинск 2015 год);

- создание решений в области компьютерного зрения с помощью алгоритмов искусственного интеллекта (Компания «3DiVi»).