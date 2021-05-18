Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Челябинской области остается стабильной, но пока неблагополучной. Южноуральцев призывают активнее вакцинироваться.

«Ситуация с заболеваемостью (коронавирусной инфекцией – прим. ред.) остается стабильной. Среднесуточный прирост за последние дни – чуть более 90 заболевших», - констатировал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами городов и районов.

По данным минздрава, накануне зарегистрировано 92 новых случаев заболевания. Всего в области с начала пандемии лаюораторно подтверждено 61 тысяча 88 случаев ковида.

«Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной», - отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. В структуре заболевших 96,3 процента – взрослые.

На 10 процентов выросло за неделю число заболевших среди южноуральцев в возрасте от 30 до 49 лет и среди детей до одного года. Снижение заболеваемости отмечается в возрастной группе среди детей от года до 17 лет и среди взрослых (до 30 лет и старше 49 лет).

В Челябинской области сохраняется высокий охват тестирование населения на коронавирус и доступности обследования всех категорий граждан.

«Важно закрепить и усилить тенденцию к снижению заболеваемости, а это возможно сделать только через массовую вакцинацию, других вариантов у нас нет, и, конечно, соблюдать меры предосторожности: масочный режим и социальную дистанцию», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер призвал глав городов и районов активнее вовлекать в процесс жителей. Крайне низкие темпы вакцинации в Катав-Ивановском районе – реализовано меньше 50% вакцины от выделенного объема. Также в аутсайдерах – Уйский и Ашинский районы, Миасс, Карабаш, Локомотивный.

Лидерами стали Магнитогорск и Увельский район, где реализовано более 90% от предоставленной вакцины.

Напомним, на данный момент в область поступило 316 тысяч 440 доз вакцины от ковида. Это почти 20 процентов от необходимого объема. Привито двумя компонентами

211 тысяч 247 человек.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства, в специальных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Кроме того, добровольную вакцинацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.