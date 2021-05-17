Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида

Челябинская область получила еще 22 тысячи 330 доз вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Всего в регион уже поступило 316 тысяч 440 доз вакцины от ковида. Это почти 20 процентов от необходимого объема.

Большая часть полученной вакцины – 310 тысяч 770 доз - вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Она разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

Малая партия - пять тысяч 670 комплектов – вакцина «ЭпиВакКорона». Она разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Прививать этой вакциной будут в основном пожилых, которые находятся на социальном обслуживании и практически не выходят из дома».

Поставить прививку от коронавирусной инфекции южноуральцы могут в поликлиниках по месту жительства, в специальных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных комплексах и в «Поезде здоровья» (совместный проект министерства здравоохранения области и «РЖД-Медицина). Кроме того, добровольную вакцинацию сотрудников проводят на предприятиях области, где есть медицинские кабинеты или поликлиники.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.

Напомним, на сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Это «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (создана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова из Москвы).

Вакцина «Спутник V» был зарегистрирован первой, затем «ЭпиВакКорона». Вакцина «КовиВак» была зарегистрирована в России 20 февраля 2021 года. Все три вакцины уже запущены в промышленный оборот. Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» рекомендованы для вакцинации граждан от 18 лет и старше, «КовиВак» - для граждан от 18 до 60 лет.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».

Планируется что коллективный иммунитет к ковиду в Челябинской области будет сформирован к осени. Но, если южноуральцы будут более активны в вакцинации, то заработают его уже к июлю.