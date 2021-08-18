18.08.2021
В Челябинске продолжается набор волонтеров на контрольные прокаты российских фигуристов
18.08.2021
В Локомотивном подходят к завершению работы по благоустройству сквера
18.08.2021
На Южном Урале осудили пойманную с наркотиками мать троих детей
18.08.2021
На перекрестке в центре Челябинска остановят движение трамваев
18.08.2021
В Челябинске ищут источник залпового выброса сероводорода в районе очистных ПОВВ
18.08.2021
«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на муниципальных пляжах Челябинска
Текслер назвал муниципалитеты, отстающие по вакцинации от ковида
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
17.08.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 136 жителей
17.08.2021
Работники образования Челябинской области активно прививаются в преддверии нового года
17.08.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 384 новых случая ковида
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021