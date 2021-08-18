Текслер назвал муниципалитеты, отстающие по вакцинации от ковида

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал территории, отстающие по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, а также призвал глав активизировать прививочную кампанию и тщательнее контролировать выполнение ограничительных мероприятий.

Об этом шла речь на совещании, которое губернатор провел с членами правительства и главами 18 августа.

В списке отстающих по темпам прививочной кампании - Златоуст, Копейск, Троицк, Красноармейский район.

Алексей Текслер напомнил руководителям муниципалитетов о важности вакцинации, в том числе педагогических работников.

Губернатор поручил главам активизировать работу с жителями, а также приступить к реализации муниципальных программ укрепления общественного здоровья. «Важно, чтобы южноуральцы вошли в осень максимально защищенными от ковида и других заболеваний», - подчеркнул Алексей Текслер.

Необходимо также продолжать контролировать выполнение ограничительных мер в местах массового пребывания людей и в общественном транспорте.

На сегодняшний день в Челябинскую область доставлено 833 тысячи 708 доз вакцины. Привито около 765 тысяч человек - 47% от подлежащих вакцинации.

Планируется, что коллективный иммунитет к ковиду в регионе будет сформирован к сентябрю. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. К началу ноября 2021 года уровень коллективного иммунитета должен достигнуть 80% (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители).