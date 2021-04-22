Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области

Только от жителей Челябинской области зависит, будет ли третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 22 апреля и призвала всех южноуральцев как можно быстрее вакцинироваться.

Ирина Альфредовна отметила, что в настоящий момент в европейский странах отмечается достаточно взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, появляются прогнозы о третьей волне ковида в нашей стране и регионе, если не удастся своевременно выработать коллективный иммунитет.

«Конечно, всё будет зависеть от нас, - отметила Ирина Гехт. - На самом деле - это ответственность каждого из нас, ответственность перед старшим поколением, поскольку зачастую молодёжь является переносчиком».

Ирина Гехт выразила недоумение по поводу позиции тех южноуральцев, которые не спешат ставить прививку и мотивируют это ожиданием той или иной вакцины.

В одном из интервью ученый-медик Лейла Намазова-Баранова, говоря последствиях ковидной инфекции, призывала всех задуматься над тем, что даже страшно даже не само заболевание (порой оно протекает бессимптомно), а все его осложнения. Лейла Тимуровна рассказала, что коронавирус - это даже не столько вирусное, сколько нейротропное заболевание, которое поражает клетки мозга.

«Я просто тоже обращаю на это внимание, мы наблюдаем у переболевших, в том числе и молодёжи, снижение активности, утомляемость большую, снижение каких-то других когнитивных способностей», - подчеркнула Ирина Гехт и добавила, что вакцинация не имеет практически никаких последствий.

Первый вице-губернатор призвала южноуральцев активнее ставить прививку, чтобы мы могли достичь коллективного иммунитета. Сама Ирина Альфредовна привилась еще в августе 2020 года, когда еще вакцина только проходила тестирование. В промышленный оборот она была запущена позднее.

«Если мы будем вакцинироваться в тех темпах, в которых идём сейчас, то коллективный иммунитет достигнем к сентябрю. Если проявим большую активность, то уже к июлю, - отметила Ирина Гехт. - Я предлагаю вот такими семимильными шагами сделать это к июлю, потом выдохнуть и понять, что нам не грозят новые ограничения». Если же начнется рост заболеваемости, то придется вводить более жесткие ограничения. Лучше это исключить и продолжать очно учиться, работать. «Главное, чтобы в безопасности были наши родители и лица старших возрастных групп», - подытожила первый вице-губернатор.