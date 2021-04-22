22.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 апреля
22.04.2021
В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
22.04.2021
Жителей Челябинска приглашают к написанию «Диктанта Победы
22.04.2021
На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара
22.04.2021
Закупка по благоустройству участка возле челябинского аэропорта прошла с нарушениями
22.04.2021
Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
Будет ли третья волна коронавируса в Челябинской области
22.04.2021
В Челябинской области повторно ковидом никто не заболел, но есть случаи заражения сразу после прививки
22.04.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
21.04.2021
Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса
21.04.2021
В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021