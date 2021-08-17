Работники образования Челябинской области активно прививаются в преддверии нового года

В преддверии нового учебного года сотрудники образовательных организаций Челябинской области ставят прививку против коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы обезопасить себя, коллег и учеников и не допустить массового заболевания.

«Скоро начнётся новый учётный год. Дети, после каникул, приходят в один коллектив. Перемешивание потоков представляет риски возникновения различных инфекционных заболеваний и вирусных инфекций», - подчеркнула Елена Коузова, заместитель министра образования и науки региона:

Так, в школе №15 Челябинска поставили прививку почти 300 учителей, которые работают в образовательных учреждениях Советского района города. Бригада из поликлиники №1 ГКБ №11 не в первый раз приезжает в эту школу. «Сегодня вакцинируются также сотрудники близлежащих учреждений – детских садов, школ, учреждений дополнительного образования», - рассказала заведующая поликлиникой Зинаида Ветлугина и заверила, что в медучреждении есть в достаточном количества вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V), Спутник-Лайт, ЭпиВакКорона.

Учитель начальных классов школы №15 Ольга Беспалова поставила второй компонент вакцины «Спутник-V». По ее словам, первую прививку она перенесла легко. «Таким образом, к началу учебного года я смогу защитить себя и свою семью, буду работать, получая удовольствие от процесса, не беспокоясь за свое здоровье и здоровье окружающих», - отметила педагог.

Директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас, что привился при первой возможности и у него не было никаких сомнений по поводу вакцинации и ее эффективности не было.

«Среди знакомых есть привитый, он повторно переболел, но на этот раз болезнь протекала в легкой форме, - поделился Барабас и пожелал южноуральцам. - Не бояться и не прислушиваться к непрофессиональным доводам. Не надеться на русское авось, сделать верный выбор и вакцинироваться».

Заведующий кафедрой экологии и химической технологии, декан химического факультета, директор научно-образовательного центра «Нанотехнологий» ЮУрГУ Вячеслав Авдин рассказал, что лично знаком с некоторыми сотрудниками института имени Гамалеи (в институте создана первая вакцина от ковида – Спутник V).

«Это серьезная структура с прекрасными специалистами, поэтому не сомневаюсь, что сделали вакцину качественно, - подчеркнул Вячеслав Авдин. - Я не вирусолог, но как химик понимаю, организм переболевшего человека выработает антитела к данному вирусу. Вакцина защищает, а вероятность заболеть минимизируется».

Напомним, школьники Челябинской области в новом учебном году будут учиться в очном режиме. При этом будут соблюдаться все профилактические меры - маски, перчатки, обработка рук, дополнительная уборка и дезинфекция, разведение потоков в столовых и другое.