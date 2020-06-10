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Текслер назвал передовиков и отстающих в борьбе с коронавирусом

Общество
Сегодня, 13:54
Автор: 
Любовь Юрина

Ситуация по коронавирусной инфекции в Челябинской области пока остается напряженной, но последние дни отмечены позитивные сдвиги. Губернатор Алексей Текслер на совещании с главами назвал муниципалитеты, которым лучше всего удается справляться с инфекцией, и те, где рост инфицированных пока сохраняется.

«Ситуация по коронавирусу пока напряженная, но по сегодняшней динамике видим потенциал по улучшению ситуации», - отметил Алексей Текслер 10 июня в ходе совещания, которое провел с главами в режиме ВКС.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 116 новых случаев коронавируса. «Это существенное снижение по сравнению с предыдущими днями», подчеркнул глава региона. За последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 132 пациента.

«Это хорошие тренды снижения заболеваемости и выписанных пациентов. Их нужно сохранить», - поставил задачу губернатор.

Алексей Текслер отметил, что на динамику распространения коронавируса в регионе существенное влияние оказывают семейные очаги. По данным эпидемиологов, в регионе зафиксировано 217 случаев домашнего распространения заболевания, не связанных друг с другом.

Алексей Текслер обратил внимание глав на то, что тенденция к снижению заболеваемости отмечается в тех муниципалитетах, «где активно проводиться разъяснительная работа с жителями, осуществляется контроль санитарных требований». Это Магнитогорск, Златоуст, Катав-Ивановский и Октябрьский районы.

«По Миассу, Троицку и Челябинску продолжаем фиксировать высокий уровень заболеваемости. Есть вопросы и по другим муниципалитетам», - подчеркнул губернатор. Алексей Текслер призвал глава более активно использовать все инструменты профилактической работы, строго контролировать соблюдение санитарных норм на предприятиях и организациях торговли, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проводить дезинфекцию общественных мест. «Прошу обращать на это пристальное внимание», - призвал глав губернатор.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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