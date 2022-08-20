Текслер – о школе в Новокаолиновом: Что было бы, если бы я не приехал сюда

Сроки капитального ремонта в школе поселка Новокаолиновый (Карталинский район, Челябинская область) могут быть сорваны. По условиям контракта работы должны завершить 30 сентября, а на сегодня они выполнены только наполовину. Губернатор Алексей Текслер устроил разнос местным властям.

Напомним, в здании поселка Новокаолиновый в начале июля 2021 года развернули пункт временного пребывания жителей поселков Джабык и Запасное, дома которых были уничтожены огнем. На заднем дворе школы в течение нескольких дней работал оперштаб во главе с губернатором. Тогда Алексей Текслер распорядился отремонтировать школу.

Капитальный ремонт в школе поселка Новокаолиновый проводится в рамках программы модернизации школьных систем образования. Работы стартовали в апреле 2022 года.

Глава региона накануне лично ознакомился с ходом капитального ремонта новокаолиновской школы. Подрядчик посетовал на удорожание строительных материалов. Смета капремонта подорожала на тридцать процентов.

«Работы ведутся, но, как обычно бывает, когда ремонтируют старые здания, «вылезают» какие-то проблемные места, которые нельзя обойти стороной и, конечно, подрядчики, которые, к нашему счастью, оказались честными и добросовестными, останавливаются и пытаются найти дополнительные средства на устранение этих проблемных мест», - рассказали в группе школы ВКонтакте.

В июле в ходе проведения работ выявили гнилые трубы, выходящие с подвала и когда-то выполнявшие роль вытяжки. Пришлось вызвать экскаватор, чтобы вызволить эти трубы.

Минобрнауки области запросил дополнительное финансирование в федеральном минпросвещения, но просьбу не удовлетворили. При этом ни региональное министерство, ни муниципалитет не сообщили о проблеме главе региона, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

«Почему за год нельзя было отремонтировать школу? Тут что, такие великие объёмы? - возмутился Алексей Текслер. - Срок сдачи объекта — 30 сентября, но у меня большие сомнения, что подрядчик успеет. Что было бы, если бы я не приехал сюда и не поставил вопрос о финансировании?».

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В группе школы ВКонтакте заверяется, что капитальный ремонт в школе находится на контроле у районных властей, родительского комитета, депутатов. «Это очень хорошо, что под контролем, - написала одна из родительниц. - Запустите школу вовремя, так хочется, чтобы детки пошли в нашу школу!».

Но новый учебный год ученики поселка Новокаолиновый не смогут начать в своей школе. Школьники с первого по четвертый классы (как и в последнюю четверть прошлого года) продолжат учиться в здании детского сада, с четвертого по восьмой класс - в школе искусств, а старшеклассников будут ежедневно подвозить в соседнюю Еленинскую среднюю школу.