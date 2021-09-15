Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день

В среду, 15 сентября в Челябинске дан старт строительству «РМК-Арены» – многофункционального спортивного комплекса.

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В торжественной церемонии закладки первого камня под строительство комплекса приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Совета директоров Русская медная компания (АО «РМК») Игорь Алтушкин и глава Челябинска Наталья Котова.

«Давайте запомним этот сентябрьский день. Вместе с легендами спорта дали старт строительству в Челябинске спортивного комплекса РМК-Арена», - написал в своем официальном аккаунте губернатор после церемонии.

Почётными гостями мероприятия стали звёзды мирового спорта: заслуженный тренер по волейболу, президент и главный тренер клуба «Уралочка – НТМК» Николай Карполь; легенда профессионального бокса Рой Джонс-младший; абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю, олимпийский чемпион, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Поветкин; олимпийский чемпион по баскетболу Сергей Тараканов; чемпион Европы и Евролиги по баскетболу Захар Пашутин; победитель Евролиги по баскетболу Владимир Дячок; чемпионка мира по волейболу Евгения Старцева.

«Сегодня мы присутствуем на знаковом событии, - открыл церемонию Алексей Текслер. - Мы закладываем первый камень в основание уникального объекта, уникального не только для Челябинска и Челябинской области. Он станет украшением всей нашей страны. Уверен, что здесь мы будем проводить самые престижные международные, российские соревнования. Но самое главное – сюда будут приходить наши дети и заниматься абсолютно бесплатно».

Глава региона отметил, что перед региональной властью стоит задача – вовлекать в занятия спортом жителей разных возрастов. «Сделать это без современной спортивной инфраструктуры невозможно», - уточнил он.

Глава региона выразил благодарность Русской медной компании и председателю Совета директоров РМК Игорю Алтушкину за решение построить в Челябинске такой выдающийся спортивный объект.

«Я благодарен РМК за решение построить в Челябинской области такой объект. Это элемент социального партнерства - хороший пример другим бизнесменам вкладывать средства в развитие региона, создавать объекты, которые делают Челябинск современным, комфортным, удобным для жизни и реализации любого потенциала», - подчеркнул Алексей Текслер.

Через два года на месте заложенного камня на улице Университетская набережная появится четырёхэтажный многофункциональный спортивный комплекс площадью 35 тысяч квадратных метров. Он разместится на участке 4,2 гектара.

Проектом предусмотрено строительство трёх залов для игровых видов спорта и шести локаций для занятий единоборствами.

На первом этаже будут размещены арена, зал единоборств, медицинский центр. На втором этаже откроется фитнес-центр и второй зал единоборств. На третьем этаже комплекса появятся игровые площадки для баскетбола, волейбола, гандбола и футбола. Четвертый этаж займут фуд-корт и вип-зоны.

Особым объектом РМК-Арены станет профессиональная спортивная аэротруба диаметром 4,8 метра и высотой 24 метра.

«РМК-Арена в Челябинске станет местом первых побед наших детей, начала крепкой дружбы и времени, проведённого вместе с близкими. Здесь будут все условия для здорового образа жизни детей и взрослых и воспитания чемпионов, которыми будет гордиться Южный Урал и вся страна», - отметил председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Комплекс будет построен в два этапа: на первом этапе - главная арена для игровых видов спорта с подземной автостоянкой, на втором - открытая автостоянка со встроенной котельной.

Арена будет рассчитана на проведение международных соревнований и вместит пять тысяч болельщиков. Здесь же можно будет проводить массовые концертные мероприятия для семи тысяч зрителей. Арена станет тренировочной базой для региональных спортивных школ.

РМК-Арену смогут посещать 100 тысяч человек ежемесячно. Бюджет проекта, полностью финансируемого РМК, по предварительным оценкам превысит пять миллиардов рублей.

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК, в разработке проекта РМК-Арены задействованы три бюро из России, Италии и Австрии. Проектировщики из Италии предложили концепцию и визуализацию объекта, внешний вид и техническое решение фасада разработало австрийское бюро. Российские проектировщики занимаются адаптацией проекта под отечественные нормы. Фасад арены будет выполнен в стиле хай-тек с использованием стекла и металла.

РМК-Арена станет центральным объектом будущего спортивного города, который планируется возвести на северо-западе Челябинска на средства частных инвесторов.

«Такого объекта в нашей области никогда не было, - подчеркнул Алексей Текслер. - Задача перед строителями амбициозная — построить арену к сентябрю 2023. Будем ждать с нетерпением».

ФОТО: РМК и пресс-служба губернатора