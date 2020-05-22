Текслер – о выплатах врачам: Пока не будет обработана последняя жалоба, работа считается невыполненной

Стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских учреждений в Челябинской области должны быть выплачены в полном объеме и в установленные сроки. Работа будет считаться выполненной лишь после того, как у медработников иссякнут вопросы по поводу начислений.

Об этом главных врачей госпитальных баз предупредил губернатор Алексей Текслер в рамках совещания в режиме ВКС

«Президент все решения по дополнительным выплатам за апрель – июнь принял. Они должны безусловно выполняться – люди должны быть уверены в достойной оплате своего труда. Принципиально, чтобы все средства были выплачены без сбоев и ошибок», –подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер призвал главных врачей разъяснять сотрудникам, кому и какие выплаты предусмотрены, принципы их начисления и размеры доплат. «Главных врачей прошу держать на личном контроле своевременность и точность начислений», - распорядился губернатор.

На портале госуслуг уже несколько дней работает специальный раздел для обратной связи с медиками. Врачи в режиме онлайн могут сообщить о том, как выплачиваются обещанные суммы. Самое большое число жалоб на сайт «Госуслуги» поступило от работников станций скорой помощи.

Глава региона поручил главврачам оперативно реагировать на все обращения и жалобы сотрудников по поводу размера начисленных доплат.

«Пока не будет отработана последняя жалоба, будь то водитель или врач, мы не сможем считать свою работу в части доведения выплат до сотрудников выполненной», - предупредил Алексей Текслер.

Предусмотрено два типа федеральных выплат. Первая выплачивается работу в особых условиях и дополнительную нагрузку (она начисляется в процентном соотношении от средней заработной платы по экономике в регионе). Вторую федеральную выплату народе окрестили «президентской». Она выплачивается в фиксированном размере.

Челябинская область в дополнение к федеральным средствам определила более широкий круг получателей доплаты. За счет регионального источника получают доплаты те медицинские работники, которые не попали в федеральный перечень. Это, например, водители скорой помощи, это неотложная помощь, врачи, которые работают на госпитальных базах, но не контактируют напрямую с COVID-19, - лаборанты, эндоскописты, рентгенологи и так далее.

«У нас внутри региона никаких разночтений быть не должно. Все главные врачи должны четко понимать, кому и как эти средства должны выплачиваться. Соответственно, никаких вопросов и разночтений, что в одной медицинской организации так поступают, в другой так, никаких таких вопросов быть не должно», - отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что персональная ответственность за корректность начисления и доведения положенных людям средств лежит на главврачах больниц, а также на руководителях областного минздрава и горздрава. Алексей Текслер поручил министру здравоохранения региона Юрию Семенову держать вопрос на контроле.

Справка.

Первая федеральная доплата

Доплаты врачам, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой коронавирусной инфекцией, составят 100% от среднемесячного дохода врача, среднего медицинского персонала – 50%, младшего медицинского персонала – 30%.

Врачам скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, предусмотрена доплата в размере 80% от среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры, медсестры, сестры-анестезисты), доплаты составят 40%. Фельдшеры (медсестры), работающие на приеме вызовов скорой и передаче их выездным бригадам, а также водители, санитары могут рассчитывать на надбавку в размере 20%.

Аналогичные доплаты положены сотрудникам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: врачам (инфекционистам, пульмонологам, ВОП, педиатрам, терапевтам, в том числе участковым) – 80% от средней зарплаты по региону, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%.

Вторая федеральная доплата

Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители скорых – 25 тысяч рублей.