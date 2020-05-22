ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Текслер – о выплатах врачам: Пока не будет обработана последняя жалоба, работа считается невыполненной

Общество
Сегодня, 22:17
Автор: 
Любовь Юрина

Стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских учреждений в Челябинской области должны быть выплачены в полном объеме и в установленные сроки. Работа будет считаться выполненной лишь после того, как у медработников иссякнут вопросы по поводу начислений.

Об этом главных врачей госпитальных баз предупредил губернатор Алексей Текслер в рамках совещания в режиме ВКС

«Президент все решения по дополнительным выплатам за апрель – июнь принял. Они должны безусловно выполняться – люди должны быть уверены в достойной оплате своего труда. Принципиально, чтобы все средства были выплачены без сбоев и ошибок», –подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер призвал главных врачей разъяснять сотрудникам, кому и какие выплаты предусмотрены, принципы их начисления и размеры доплат. «Главных врачей прошу держать на личном контроле своевременность и точность начислений», - распорядился губернатор.

На портале госуслуг уже несколько дней работает специальный раздел для обратной связи с медиками. Врачи в режиме онлайн могут сообщить о том, как выплачиваются обещанные суммы. Самое большое число жалоб на сайт «Госуслуги» поступило от работников станций скорой помощи.

Глава региона поручил главврачам оперативно реагировать на все обращения и жалобы сотрудников по поводу размера начисленных доплат.

«Пока не будет отработана последняя жалоба, будь то водитель или врач, мы не сможем считать свою работу в части доведения выплат до сотрудников выполненной», - предупредил Алексей Текслер.

Предусмотрено два типа федеральных выплат. Первая выплачивается работу в особых условиях и дополнительную нагрузку (она начисляется в процентном соотношении от средней заработной платы по экономике в регионе). Вторую федеральную выплату народе окрестили «президентской». Она выплачивается в фиксированном размере.

Челябинская область в дополнение к федеральным средствам определила более широкий круг получателей доплаты. За счет регионального источника получают доплаты те медицинские работники, которые не попали в федеральный перечень. Это, например, водители скорой помощи, это неотложная помощь, врачи, которые работают на госпитальных базах, но не контактируют напрямую с COVID-19, - лаборанты, эндоскописты, рентгенологи и так далее.

«У нас внутри региона никаких разночтений быть не должно. Все главные врачи должны четко понимать, кому и как эти средства должны выплачиваться. Соответственно, никаких вопросов и разночтений, что в одной медицинской организации так поступают, в другой так, никаких таких вопросов быть не должно», - отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что персональная ответственность за корректность начисления и доведения положенных людям средств лежит на главврачах больниц, а также на руководителях областного минздрава и горздрава. Алексей Текслер поручил министру здравоохранения региона Юрию Семенову держать вопрос на контроле.

Справка.

Первая федеральная доплата

Доплаты врачам, работающим с пациентами с установленной или подозревающейся новой коронавирусной инфекцией, составят 100% от среднемесячного дохода врача, среднего медицинского персонала – 50%, младшего медицинского персонала – 30%.

Врачам скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, предусмотрена доплата в размере 80% от среднемесячного дохода. Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры, медсестры, сестры-анестезисты), доплаты составят 40%. Фельдшеры (медсестры), работающие на приеме вызовов скорой и передаче их выездным бригадам, а также водители, санитары могут рассчитывать на надбавку в размере 20%.

Аналогичные доплаты положены сотрудникам подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь: врачам (инфекционистам, пульмонологам, ВОП, педиатрам, терапевтам, в том числе участковым) – 80% от средней зарплаты по региону, среднему медперсоналу – 40%, младшему – 20%.

Вторая федеральная доплата

Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, федеральная доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители скорых – 25 тысяч рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 20:05
Алексей Текслер напомнил главврачам о персональной ответственности
Общество
Сегодня, 10:47
Текслер: Нам удалось удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем
Экономика
Вчера, 17:11
Поручение губернатора
КСП проверит законность использования средств бюджета при строительстве 4 ФАПов
Политика
Вчера, 14:44
В структуре правительства Челябинской области новое назначение
Сегодня, 13:55
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
Сегодня, 12:29
В Челябинской области суточное число инфицированных и выздоровевших снижается
Сегодня, 12:19
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
Сегодня, 12:04
Челябинцы возмущены началом опрессовок в режиме самоизоляции, чиновники парируют – иначе нельзя
Сегодня, 11:50
В Миассе зарегистрирован третий случай смерти пациента с коронавирусом
Сегодня, 11:04
Власти пообещали челябинцам новые растения на Советской и Карла Маркса
Сегодня, 10:47
Текслер: Нам удалось удержать ситуацию с распространением инфекции под контролем
Сегодня, 10:16
АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» подводит итоги 2019 года
Сегодня, 10:01
Мэрия Аргаяшского района: В отношении заболевших и членов их семей зачастую начинается травля
Вчера, 19:25
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Общество
Сегодня, 14:12
С газоном и без ларьков
Челябинские власти начали практиковать комплексный подход к реорганизации работы ларьков
Федерация
Сегодня, 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Новости
Сегодня, 19:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
Сегодня, 17:33
Федерация
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
Сегодня, 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
Сегодня, 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
Сегодня, 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Сегодня, 13:55
Общество
Южноуральцы могут обратиться за выплатами в ПФР и со «старым» паспортом
Сегодня, 12:19
Общество
Жителей Челябинска удивила мини-плантация конопли рядом со спортшколой
Вчера, 17:28
Общество
За челябинскую зелень вступились депутаты
Вчера, 17:17
Общество
Жители Челябинской области объединились в помощи осиротевшему медведю
Теги
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика