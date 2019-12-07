Текслер – об «Огнях Магнитки»: Я хочу, чтобы во всех наших городах и районах появлялись такие пространства
Общество
Сегодня, 01:02
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, посетивший сегодня, 6 декабря, Магнитогорск прогулялся вместе с главой города Сергеем Бердниковым по бульвару «Огни Магнитки». Это на сегодня излюбленное место отдыха и фотосессий горожан. Глава региона пообщался с жителями и высказал пожелание, чтобы такие городские пространства появились в каждом муниципалитете региона.

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске было проведено благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Карла Маркса от улицы Завенягина до улицы Бориса Ручьева. По итогам голосования новый бульвар был назван «Огни Магнитки».

Изюминкой бульвара стали лавочки с внутренней подсветкой, качели, а также интересные арт-объекты в форме больших слов. Вдоль бульвара появилось новое освещение. Свою подсветку получили и малые архитектурные формы. На пешеходной зоне появилась живая изгородь, были высажены различные кустарники и деревья.

Губернатор пообщался со взрослыми и с детьми, гуляющими по бульвару, и спросил их мнение о новом месте отдыха. Отзывы были только положительные. Алексею Текслеру также понравился новый бульвар. «Это тот пример, когда за относительно небольшие деньги можно создавать такое городское пространство. Когда идешь здесь, настроение повышается», - подчеркнул глава региона

Губернатор высказал пожелание увидеть аналогичные места отдыха во всех городах и районах области. «Они будут оживлять жизнь, делать ее более интересной. Без по- настоящему интересных проектов города выглядят достаточно блекло. Сегодня есть все технологии, чтобы делать город более ярким и привлекательным», - считает глава региона.

Алексей Текслер также поддержал идею продолжения бульвара. «Мы продолжим реализовывать проект ”Комфортная городская среда”, будем выделять необходимые средства для такого рода проектов в других городах и я уверен, что жители проголосуют за продолжение этого бульвара», - отметил губернатор.

Фото администрации Магнитогорска

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Вчера, 23:38
В Челябинской области нашли способ остановить отток молодежи
Общество
Вчера, 16:07
Проекты по скоростным проездам в Челябинской области одобрены на федеральном уровне
Общество
05.12.19 15:50
Алексей Текслер проверит, как Магнитогорск превращается во вторую столицу региона
Общество
04.12.19 10:50
Русатом Хэлскеа
В Челябинской области планируют производить лекарство для лечения рака
Вчера, 15:03
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Вчера, 14:08
В Челябинске Год памяти и Славы откроется показом фильма «Александр Невский»
Вчера, 13:59
Снеговики приглашают челябинцев присоединиться к добрым делам
Вчера, 12:00
В Челябинской области назвали главные имена 2019-го
Вчера, 11:48
В Челябинске «Снеговики-добряки» исполнят новогодние мечты маленьких пациентов областной больницы
Вчера, 11:42
В Челябинской области упразднена рабочая группа ОП по проблемам безнадзорных животных
Вчера, 10:28
В Челябинской области запретят ловить рыбу жаберными сетями
05.12.19 17:30
Анонсы событий и мероприятий на 6 декабря
05.12.19 15:50
Алексей Текслер проверит, как Магнитогорск превращается во вторую столицу региона
05.12.19 14:06
На новогоднюю подсветку в парке Терешковой потратят более полутора миллионов рублей
Общество
Вчера, 12:00
В Челябинской области назвали главные имена 2019-го
Экономика
Вчера, 18:35
Управляющий директор ПАО «ОГК-2» обсудил с главой Троицка строительство муниципальной котельной
Новости
Вчера, 23:38
Общество
В Челябинской области нашли способ остановить отток молодежи
Вчера, 16:20
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря
Вчера, 16:07
Общество
Проекты по скоростным проездам в Челябинской области одобрены на федеральном уровне
Вчера, 15:37
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга пьяная челябинка избила полицейского
Вчера, 15:03
Общество
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Материалы рубрики
Вчера, 23:38
Общество
В Челябинской области нашли способ остановить отток молодежи
Вчера, 16:20
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 7-9 декабря
Вчера, 16:07
Общество
Проекты по скоростным проездам в Челябинской области одобрены на федеральном уровне
Вчера, 15:03
Общество
Юная танцовщица из Челябинска выступит вместе с Тагиром в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ
Вчера, 14:08
Общество
В Челябинске Год памяти и Славы откроется показом фильма «Александр Невский»
Теги
Алексей Текслер
Сергей Бердников
Магнитогорск
Огни Магнитки
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика