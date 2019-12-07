Текслер – об «Огнях Магнитки»: Я хочу, чтобы во всех наших городах и районах появлялись такие пространства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, посетивший сегодня, 6 декабря, Магнитогорск прогулялся вместе с главой города Сергеем Бердниковым по бульвару «Огни Магнитки». Это на сегодня излюбленное место отдыха и фотосессий горожан. Глава региона пообщался с жителями и высказал пожелание, чтобы такие городские пространства появились в каждом муниципалитете региона.

В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Магнитогорске было проведено благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Карла Маркса от улицы Завенягина до улицы Бориса Ручьева. По итогам голосования новый бульвар был назван «Огни Магнитки».

Изюминкой бульвара стали лавочки с внутренней подсветкой, качели, а также интересные арт-объекты в форме больших слов. Вдоль бульвара появилось новое освещение. Свою подсветку получили и малые архитектурные формы. На пешеходной зоне появилась живая изгородь, были высажены различные кустарники и деревья.

Губернатор пообщался со взрослыми и с детьми, гуляющими по бульвару, и спросил их мнение о новом месте отдыха. Отзывы были только положительные. Алексею Текслеру также понравился новый бульвар. «Это тот пример, когда за относительно небольшие деньги можно создавать такое городское пространство. Когда идешь здесь, настроение повышается», - подчеркнул глава региона

Губернатор высказал пожелание увидеть аналогичные места отдыха во всех городах и районах области. «Они будут оживлять жизнь, делать ее более интересной. Без по- настоящему интересных проектов города выглядят достаточно блекло. Сегодня есть все технологии, чтобы делать город более ярким и привлекательным», - считает глава региона.

Алексей Текслер также поддержал идею продолжения бульвара. «Мы продолжим реализовывать проект ”Комфортная городская среда”, будем выделять необходимые средства для такого рода проектов в других городах и я уверен, что жители проголосуют за продолжение этого бульвара», - отметил губернатор.

Фото администрации Магнитогорска