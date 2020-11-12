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Текслер: Пока эпидситуация позволяет не принимать дополнительные ограничения, но мы готовы их ввести

Общество
Сегодня, 20:12
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Автор: 
Любовь Юрина

Власти Челябинской области держат на контроле ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 и готовы в случае необходимости вводить дополнительные ограничительные меры. Пока вводить новые ограничения не требуется. Но в дальнейшее развитие событий в немалой степени будет зависеть и от самих жителей, от их неукоснительного соблюдения всех мер безопасности.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Каждый день на оперативном штабе мы анализируем ситуацию, сопоставляем информацию о заболеваемости, о других важных факторах с теми ограничениями в экономике, которые у нас действуют», - отметил Алексей Текслер.

По его словам, на сегодня в регионе сложилась непростая ситуация. Число заболевших в сутки растет уже третью неделю подряд. Но в тоже время власти нарастили медицинские мощности. «Мы сделали серьезный шаг для укрепления медицинской составляющей», - подчеркнул Алексей Текслер.

Накануне в Малой Сосновке на выезде из Челябинска был введен в эксплуатацию новый инфекционный центр, рассчитанный на 100 коек. В случае чрезвычайной ситуации он сможет принять 482 человека. По словам главы региона, в центр будут поступать в основном тяжелые пациенты. «Это будут ударные койки, который будет принимать основной удар ковидных больных», - отметил губернатор. При необходимости может быть увеличено и количество реанимационных коек.

Будет усиливаться и амбулаторный уровень лечения, а также диагностика. Все пациенты с коронавирусной инфекцией, которые лечатся на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами. Такое решение сначала было принято на региональном, а затем и на федеральном уровне.

«За счет средств областного бюджета бесплатными лекарствами обеспечиваются проходящие лечение амбулаторно пациенты с легким течением, среднетяжелым течением (без пневмонии), среднетяжелым течением (с пневмонией) заболевания новой коронавирусной или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

Домой пациентам лекарства доставляют работники медицинской организации по территориально-участковому принципу, возможно привлечение волонтеров, уточнила первый вице-губернатор.

В регионе планируется увеличить и число резервных ковидных коек на госпитальных базах. До настоящего момента он составлял 15%, после ввода инфекционного центра он вырастет.

На прошлой неделе в области впервые было отмечено снижение уровня заболеваемости пневмониями. «Впервые наблюдали снижение количества пневмоний, посмотрим, насколько динамика будет закрепляться», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что сознательность жителей области растет, люди стали чаще надевать маски в магазинах, общественном транспорте и иных местах скопления. «Мы благодарны тем людям, которые соблюдают все меры предосторожности», - поблагодарил глава региона сознательных жителей.

В целом на сегодня комплекс принимаемых медицинских и управленческих мер позволяет обеспечивать баланс между интересами здравоохранения и экономики.

При этом оперативный штаб продолжает ежедневно наблюдать за развитием ситуации и в случае ее осложнения готов принять дополнительные ограничительные меры, как это делают в других регионах.

«Пока эпидемическая ситуация позволяет нам такие решения не принимать, - подчеркнул Алексей Текслер. - Если ситуация будет ухудшаться, то мы готовы принимать решения по ограничительным мерам. Их набор и последовательность нам понятны. Все, как всегда, зависит только от нас», - подчеркнул Алексей Текслер.

Так, к примеру, по распоряжению губернатора в области была в два раза увеличена продолжительность осенних каникул. Это позволило свести практически к нулю число заболевших школьников.

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве образования и науки региона, в настоящий момент на карантине по ОРВИ находятся только три класса. «Еще не все школы вышли с каникул. Пока ситуация - стабильная. В конце следующей недели выйдут с каникул все школы», - уточнили в минобрнауки.

Техникумы, колледжи и вузы с начала учебного года применяют смешанную форму обучения.

В дальнейшем в случае ухудшения ситуации власти готовы отправить на дистанционное обучение учащихся старших классов школ, учащихся средних профессиональных организаций и региональных ВУЗов (с преимущественным нахождением дома).

Государственные вузы непосредственно подчиняются своему учредителю - Министерству высшего образования и науки РФ. Региональным вузам министерство рекомендовало частично или полностью перейти на дистанционный формат в зависимости от эпидемиологической ситуации по согласованию с территориальным «Роспотребнадзором». Решение об использовании иных форм обучения, кроме очной, принимает руководство ВУЗа.

«Согласно решению ректората ЮУрГУ с 16 ноября в помещениях университета мы продолжим проводить занятия, связанные с использованием лабораторного учебного оборудования и специализированного программного обеспечения. Все лекции, а также семинарские занятия, которые могут проходить в онлайн-формате, будут проводиться дистанционно. Это решение согласовано с «Роспотребнадзором» по Челябинской области», - пояснил проректор по учебной работе ЮУрГУ, профессор Андрей Радионов.

В случае дальнейшего осложнения ситуации с ковидом в Челябинской области могут быть также введены ограничения на проведение разрешенных на сегодня массовых мероприятий или на сокращение числа их участников. «Сейчас действует требование Роспотребнадзора, и от 35 до 50 % у нас идет заполняемость кинотеатров, театров и так далее. Мы их ограничим до 25 %, если такая потребность будет», - рассказал Алексей Текслер.

Следующим этапом может стать введение ограничений работы общепита: ресторанов, кафе, в первую очередь в ночное время. «Это актуально и с точки зрения новогодних праздников, и того, что происходит до праздников. И в данном случае, если потребуется, мы такие решения примем», - отметил Алексей Текслер.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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