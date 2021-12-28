Текслер поручил обеспечить комплексную безопасность южноуральцев в период праздников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить комплексную безопасность жителей региона в период новогодних и рождественских праздников.

Распоряжения были даны главой региона на последнем в уходящем году заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По поручению губернатора в период с 31 декабря по девятое января все структуры и службы, входящие в областную подсистему РСЧС (противопожарная, поисково-спасательная, система-112), перейдут на усиленный вариант работы. На каждый праздничный день будут назначены ответственные дежурные.

В круглосуточном режиме будут работать дежурно-диспетчерские службы дорожного хозяйства, ЖКХ (управляющие компании). Подготовлен резерв областного имущества для ликвидации последствий возможных аварий в системе ЖКХ.

Алексей Текслер поручил проинформировать жителей области о работе горячих линий дежурных и экстренных оперативных служб, куда они смогут обращаться в различных чрезвычайных ситуациях.

Губернатор потребовал повысить контроль по соблюдению противопожарной безопасности в медицинских учреждениях области. В 2021 году в новогодние каникулы в регионе произошло 12 пожаров.

Ответственным службам поручено обратить особое внимание на пожарную безопасность объектов, где проводятся праздничные мероприятия (новогодние и рождественские елки); в учреждениях постоянного пребывания лиц пожилого возраста и соответствующих учреждений для детей. Кроме того, необходимо обеспечить безопасное пребывание людей в культовых помещениях.

«Необходимо, чтобы в преддверии новогодних праздников персонал был дополнительно проинструктирован и тщательно следил за безопасным поведением пожилых людей и воспитанников детских домов, а также за исправностью электропроводки и электрооборудования. Чтобы избежать беды, прошу, коллеги, при планировании ремонтов всех видов в приоритетном порядке планировать замену электропроводки, установку современных систем пожарной сигнализации», - подчеркнул губернатор.

Совместно работникам соцслужб, сотрудникам МЧС, полиции и муниципалитетов необходимо до начала праздников провести работу с семьями из групп риска, чтобы вовремя профилактировать возможные риски пожаров, социальных проблем.

Главам территорий поручено проконтролировать, чтобы был обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники и машин скорой помощи ко всем дачным поселкам и садовым товариществам.

Кроме того, руководителям муниципалитетов необходимо на вверенных им территориях организовать площадки для запуска салютов и фейерверков и проинформировать об этом жителей.

Миндортрансу поручено проконтролировать работу подрядчиков, вовремя расчищать дороги, оперативным диспетчерским службам быть на связи.

Минстрою – взять на контроль функционирование генерирующих объектов, электросетевых организаций и работу поставщиков топливно-энергетических ресурсов.