Текслер поручил привить 60 процентов населения от гриппа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу вакцинировать от гриппа не менее 60 процентов южноуральцев.

Такое поручение главам городов и районов губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал на совещании с руководителями территорий. Речь пока идет о сезонной вакцинации от гриппа.

«Не нужно ждать, когда губернатор вызовет на штаб с докладом, коллеги. Ежедневно надо работать, и в магазинах, и в общественном транспорте – во всех общественных местах необходимо соблюдать все меры предосторожности. В прошлом году мы вакцинировали чуть меньше половины наших жителей, в этом году задача - не менее 60%. Это важнейшая задача и обращаю внимание всех глав, максимально содействуйте минздраву в этом вопросе», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, скоро в России также начнется массовая вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Людей, которые находятся в группе риска начнут прививать уже в августе. По существующим планам масштабирования внутри страны вакцинация начнется с декабря-января.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», большинство жителей Челябинска (57,3%) пока оказались не готовы сделать себе прививку. Конечно, опасения большого числа горожан вполне объяснимы – Ассоциация организаций клинических исследований просила министерство здравоохранения России пока отложить регистрацию вакцины от коронавируса. Эксперты фармацевтических компаний говорят о том, что ускоренная регистрация подвергнет ненужной опасности россиян, которые захотят поставить прививку.