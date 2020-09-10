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Текслер поручил завершить капремонт здания театра кукол к началу театрального сезона 2021 года

Общество
Сегодня, 14:50
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Автор: 
Любовь Юрина

Челябинский государственный театр кукол имя Валерия Вольховского распахнет свои двери для зрителей после масштабной реконструкции к началу театрального сезона 2021 года.

Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Текслер после проведенной сегодня, 10 сентября, инспекции хода капитального ремонта театра.

Челябинский театр кукол – один из старейших в России и на Урале. Он был образован в начале 1930-х годов.

«Для Челябинска это знаковый объект. Я сам лично в детстве часто его посещал и с родителями, и с классом», - поделился Алексей Текслер.

В 2020 году началось масштабное преображение театра. На улучшение внешнего вида здания и его внутреннего убранства выделено 60 миллионов рублей. Алексей Текслер поручил открыть театр к началу театрального сезона 2021 года.

Капремонт театра кукол проводится в рамках национального проекта «Культура» и областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Челябинской области». На время ремонта театр кукол будет работать на выездных площадках Челябинска и региона.

Как уточнили в театре, в сентябре состоятся семь спектаклей для детей от двух до семи лет в Выставочном зале Союза Художников. «Именно эта площадка станет для театра постоянной на предстоящий сезон», - сообщили в театре. Под театральный зал оборудовано помещение на первом этаже Выставочного зала. В нем разместились удобные места для зрителей, фотозона, сцена, световое и звуковое оборудование.

Кроме того, каждые выходные сентября театр кукол будет показывать свои спектакли в Новом Художественном театре.

«И в регионе, и в Челябинске мы занялись театрами, приведем их в нормальное состояние», - подчеркнул Алексей Текслер.

Фото театра

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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