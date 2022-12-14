14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму в Увельском районе обворовали свои же работники
Текслер: Практически всех многодетных мобилизованных южноуральцев вернули домой
14.12.2022
Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»
10.12.2022
Фотопроект "Жена героя" нашел много последователей в Челябинской области
08.12.2022
В Челябинской области организуют центр реабилитации и трудоустройства для участников СВО
08.12.2022
Теплые вещи мобилизованным землякам отправили профсоюзы Челябинской области
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022