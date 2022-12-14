Текслер: Практически всех многодетных мобилизованных южноуральцев вернули домой

Практически всех многодетных отцов из Челябинской области, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, вернули домой. Остальные будут демобилизованы в ближайшее время.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе «прямой линии», которая проводится сегодня, 14 декабря.

«Процесс возврата домой многодетных мобилизованных из Челябинской области практически завершен», - рассказал глава региона в ответ на обращение многодетной жительницы Магнитогорска.

Женщина рассказала, что ее супруга мобилизовали осенью 2022 года и сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина включен в списки по возвращению мобилизованных южноуральцев, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 16 лет. Их формировала региональный омбудсмен Юлия Сударенко.

Алексей Текслер напомнил, что в октябре министерство обороны включило многодетных отцов в перечень лиц, которым предоставляется отсрочка от частичной мобилизации. Но еще раньше губернатор обратился в областной военный комиссариат с просьбой не призывать жителей, воспитывающих троих или более несовершеннолетних детей. А уже призванных поскорее вернуть домой.

Глава региона рассказал, что все списки уже направлены в Минобороны. И процесс возвращения домой многодетных мобилизованных уже практически завершен. Текслер заверил, что возьмет обращение многодетной жительницы Магнитогорска на контроль. «Сегодня дадут информацию, где находится ваш муж. И в ближайшее время он вернется домой. Буду держать ситуацию на контроле», - пообещал губернатор.