Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации

Расширен круг лиц, которые смогут получить отсрочку от частичной мобилизации. В список включены и многодетные отцы. Минобороны в начале октября приняло соответствующее решение, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении: трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, а также ребенка с паллиативным статусом», - написала Мария Львова-Белова в своем телеграм-канале. Соответствующее Указание Генштаба ВС РФ от четвертого октября 2022 года направлено в военкоматы и призывные комиссии. Ранее отсрочка предоставлялась многодетным отцам, которые воспитывают четверых и более детей.

«Хорошие новости в преддверии Дня отца, отметила детский омбудсмен. - Продолжаем работу в этом направлении». День отца в России отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В 2022 году этот праздник придется на 16 октября.

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер предложил отнести многодетных отцов во вторую очередь частичной мобилизации. Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, Главы муниципальных образований и военкоматы займутся мониторингом списков жителей, которых будут призывать в рамках мобилизации. Соответствующие распоряжения уже даны.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий Указ .

Как ранее сообщало агентство, частичная мобилизация не коснется студентов, призывников и выпускников военных кафедр вузов.

Согласно Указу, право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации дается для студентов очной и очно-заочной формы обучения высших учебных заведениях на очных или вечерних отделениях. Также ее предоставляют тем, кто получает первое среднее специальное образование.

Пятого октября глава государства внес изменения в Указа, добавив в список студентов негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспирантов и студентов, обучающихся на вечерних отделениях, а также слушателей духовных образовательных организаций.

Отсрочку получат и работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях), специалисты ИТ, связи и медиа. Минцифры подготовило памятку для специалиста, который соответствуют условиям отсрочки от мобилизации, но ему пришла повестка, или его забирают в воинскую часть.