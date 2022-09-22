Текслер предупредил южноуральцев о возможном распространении фейков о мобилизации

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил южноуральцев о возможном распространении фейковой информации и призвал жителей ориентироваться только на информацию из официальных источников.

«Я хотел бы обратить внимание, сейчас в информационном пространстве неизбежно усилится поток откровенной лжи, будут массово распространяться фейки, чтобы спровоцировать или запугать людей. Мы уже обсудили это с руководством силовых структур, - отметил губернатор на областном совещании с главами и призвал руководителей муниципалитетов. - Я прошу всех вас, коллеги, координировать информационную работу на местах.

Алексей Текслер призвал жителей ориентироваться только на Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам. Возможна активизация мошенников, которые под видом «решал» будут предлагать свои услуги».

Накануне Роскомнадзор предупредил СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов о частичной мобилизации использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Ведомство предупредило об ответственности за распространение недостоверной информации о мобилизации: «Распространение ложной информации в сети «Интернет» влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».