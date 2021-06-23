В Челябинской области ковид продолжает отменять массовые мероприятия

В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 растет список мероприятий, проведение которых отменили или перенесли из-за угрозы распространения опасного вируса.

Отменен V Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте, на который ежегодно собирались оружейники, кузнецы, мастера декоративно-прикладного народного творчества со всей страны. В 2021 году он должен был пройти с 17 по 18 июля впервые на новом месте – на прилегающей территории у ТРК «Тарелка». На фестиваль планировали приехать в качестве специальных гостей этно-поп-исполнительница, заслуженная артистка РФ Варвара и легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Песняры».

«По рекомендации Роспотребнадзора и в целях недопущения роста заболеваемости коронавирусом оргкомитетом Бушуевского фестиваля принято решение не проводить его в 2021 году», - сообщается в группе фестиваля ВКонтакте. В 2020 году фестиваль также не проводили из-за ковида, а в 2019 году в мероприятии приняли участие более 30 тысяч человек.

В Брединском районе из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки переносится празднование 95-летнего юбилея района. Праздничные мероприятия должны были состоятся 27 июня. Как сообщает администрация, решение о переносе даты празднования принято 22 июня на совещании межведомственного оперативного штаба по координации проведения мероприятий по массовой вакцинации населения. «День района обязательно состоится, как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка», - пообещали в администрации.

Отменено и празднование Дня Агаповского района, которое было запланировано на третье июля 2021 года. «Вынуждены вам сообщить, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости в стране, Челябинской области и прилегающих к нашему району соседних территорий, празднование, отменяется», - сообщает администрация района. - Сейчас очень важно не допустить роста заболеваемости. Надеемся на ваше понимание и сознательность. Благодарим за терпение».

Кроме того, отменено празднование Дня города в Аше. Традиционного его отмечают в третью субботу июля.

В Карталинском районе перенесли на неопределенный срок проведение Спартакиады сельских поселений, которая должны была состояться 26 июня.

Напомним, из-за угрозы распространения COVID-19 были отменены культурно-спортивные праздники «Сабантуй» Челябинске и Магнитогорске, отменен Ильменский фестиваль и перенесен Бажовский фестиваль. Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния. Перенесено и проведение православного форума «Увильды» 2021.

Кроме того, по рекомендации Роспотребнадзора на неопределенный срок перенесено проведение Дня города в Нязепетровске, в также День города и День металлурга в Магнитогорске.