Текслер раскритиковал часть благоустроенных объектов Челябинска, но пообещал, что скоро город станет чище

В ближайшее время Челябинск станет гораздо чище и зеленее, особое внимание будет уделено паркам. А пока губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал результаты проводимых работ по благоустройству на ряде объектов областного центра.

В пятницу, 11 сентября, Алексей Текслер направился с большой инспекцией по Металлургическому району Челябинска.

Глава региона заглянул во двор по улице Дегтярева, 55 А, где недавно обновили детскую площадку, но жители остались недовольны качеством работ. Так, установленные качели оказались небезопасными для детей.

«Лучше бы не делали, чем сделали так», - возмутился Алексей Текслер и рассказал, что переговорил с сотрудниками, которые пообещали исправить ситуацию. «Подрядчик должен так выполнить весь объем работ, чтобы люди остались довольны», - предупредил губернатор.

Затем Алексей Текслер отправился в сквер, расположенный по улице Байкальской между 27 и 29 домами. Ранее здесь был пустырь, а после проведенных работ должны появиться тропинки, детские площадки, зона отдыха со скамейками, спортивная площадка с тренажерами, освещение и озеленение. Сквер должен был быть готов 10 сентября. Но подрядчик отстает от сроков сдачи.

«Надо выбирать надежных поставщиков и все объекты завершать своевременно. Наведите порядок у себя в организации и подтягивайтесь», - распорядился Текслер.

Отстают от сроков сдачи и на другом объекте - в сквере между домами 31 и 33 по шоссе Металлургов. На сегодня большая часть работ выполнена, подрядчик обещает успеть к 20 сентября.

Алексей Текслер также оценил состояние бульвара по шоссе Металлургов (от Жукова до Румянцева) после реконструкции и проверил качество ремонта улицы Жукова.

По завершении инспекционной поездки Алексей Текслер констатировал, что в Челябинске отмечается положительная динамика по ведению работ по благоустройству и ремонту дорог. Жители дают положительную обратную связь.

«Мы будем продолжать заниматься благоустройством Челябинска», - заверил глава региона и посоветовал учитывать изюминку каждого района при проведении работ.

«ЧМЗ всегда был зеленым, благоустроенным (один парк чего стоил!). И мы займемся в ближайшее время всеми парками в Челябинске, город будет чище и светлее», - пообещал Алексей Текслер.