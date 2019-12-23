Текслер раскрыл семейные секреты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскрыл новогодние семейные секреты свои и своей семьи – где и как отметят праздник, что обязательно будет на праздничном столе и кто не останется без подарков.

Об этом глава региона рассказал юному корреспонденту из медиа-центра гимназии №80 и по совместительству собственному сыну Мише Текслеру.

Губернатор поделился, что Новый год был для него самым любимым праздником в детстве.

«Мы его отмечали с родителями. Они, конечно же, хотели меня пораньше уложить спать, но я поступал мудро. Я просил папу, когда часы пробьют 12 раз, отвести меня на горку», - рассказал сыну Алексей Текслер. Детство губернатора прошло в Металлургическом районе Челябинска и каждый год перед Новым годом в районе строили большую горку, куда с огромным удовольствием приходили кататься не только дети, но и взрослые. И в новогоднюю ночь на горке было много людей, которые веселились и поздравляли всех присутствующих с Наступившим Новым годом, желая счастья.

«В новогоднюю ночь я ложился спать только после того, как мы возвращались с горки. Таким образом я и Новый год встречал, и хорошо проводил время», - делился воспоминаниями Алексей Текслер.

Губернатор также рассказал юнкору, что наступающий Новый год намерен встретить в Челябинске вместе с сыном, супругой Ириной. «Позовем наших родных, позовем наших друзей и не только взрослых. И, я думаю, очень весело отметим Новый год», - раскрыл секрет празднования Алексей Текслер.

Губернатор также ответил на волнующий многих детей вопрос: Существует ли Дед Мороз? «Дед Мороз существует для тех, кто в это верит. В Новый год происходит много разных чудесных историй. Люди стараются сделать друг другу хорошее. Много доброты и тепла вокруг нас. Все дарят друг другу подарки. И я думаю, что это влияние этого доброго волшебника», - рассказал Алексей Текслер и напомнил, что у Главного волшебника страны есть своя резиденция в Великом Устюге, у которой есть почтовый адрес. Туда можно отправить письмо и рассказать о своих желаниях. Только надо помнить, что Дедушка Мороз любит, когда ребята просят не себе лично подарки, а для тех, кто находится рядом с ними и больше всего нуждается во внимании, теплоте и поддержке.

Сам Алексей Текслер, его супруга и все члены регионального правительства по инициативе губернатора также стали в этом году небольшими волшебниками. В резиденции губернатора установили «Ёлку желаний», на которую повесили шары с пожеланиями от детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «В ближайшие дни обязательно выполним пожелания, и, подчёркиваю, сделаем это из личных средств», - пообещал Алексей Текслер.

Еще губернатор рассказал юнкору про новогодние традиции, сложившиеся в его семье. Алексей Текслер вместе я сыном и супругой каждый год своими руками делают новогодние игрушки на елку. Одна из таких игрушек появилась на необычной елке в резиденции губернатора, украшением которой семья Текслеров занималась вместе с талантливыми детьми области.

«Еще мы покупаем подарки для родных и близких. Звоним и поздравляем наших бабушек и дедушек, родных и близких», - рассказал про еще одни новогодние традиции своей семьи Алексей Текслер.

Он также поделился, что самым его любимым новогодним блюдом является холодец с горчицей. «А еще я люблю сладенькое. Но ты знаешь, в новогоднюю ночь надо аккуратнее быть со сладким», - предупредил Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем детям и взрослым в регионе счастья, мира, добра, здоровья, чтобы все, что задумалось обязательно и хорошего Нового года.