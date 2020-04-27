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Текслер рассказал о возможных сроках локализации очага коронавируса в Златоусте

Общество
Сегодня, 16:53
Автор: 
Олеся Денисова

В Златоусте (Челябинская область), где зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, темпы роста числа заболевших начали снижаться. Проведено обследование первого и второго круга контактных. По его результатам можно будет судить, удалось или нет купировать ковидный очаг.

Как сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 27 апреля, на сегодня в городе зарегистрирован 161 инфицированный. В списке заболевших 50 пациентов и 63 сотрудника горбольницы, в том числе 14 врачей, 24 медсестры и остальные – прочий персонал.

Все инфицированные проходят лечение и изолированы. «У большинства легкое течение болезни, у одного пациента тяжелое, он на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», - рассказал глава региона.

В Златоуст направлены бригады скорой медицинской помощи из других городов и специалисты Роспотребнадзора для проработки первого и второго круга контактных лиц. Уже сделано 1 тысяча 323 теста на коронавирус.

В воскресенье приехали 14 бригад из Челябинска, Миасса и Златоуста, взяты тесты у 317 человек. В понедельник в городе работают 16 бригад: семь – из Челябинска, пять - из Сатки, четыре - из Златоуста. Они сегодня возьмут пробы у еще 314 контактных лиц. Таким образом отрабатывается уже второй круг контактов. На основании полученных результатов их анализов можно будет судить о сроках купирования очага.

«Всем, кто контактировал с больными, выписаны постановления Роспотребнадзора, они находятся на самоизоляции дома. Им будет сделан повторный анализ на 10 и 12 день», - уточни Алексей Текслер.

Во вторник, 28 апреля, в Златоуст прибудет эпидемиолог из ОКБ № 3 Челябинска. «Будет составлен план окончательных мероприятий, чтобы не было повторных заносов», - рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт.

По распоряжению главы региона, минздрав обеспечил прямое управление горбольницей №1, закрытой на карантин, мэрия – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. Напомним, у бывшего главврача больницы выявлен коронавирус, он госпитализирован. На сегодня временно исполняет обязанности главного врача больницы заместитель директора ГКУЗ «ЦКДМО» Василий Масюк.

Медработники, которые контактировали в заболевшим главврачом и были отправлены на карантин, завтра выходят на работу после двухнедельной самоизоляции.

 самоизоляции», - уточнила Ирина Гехт.

Кроме того, в Златоуст направлены врачи из Челябинской областной больницы. Хирурги оказывают жителям экстренную хирургическую помощь, бригада специалистов ОКБ консультирует на дому бессимптомных больных.

Поликлиники работают в штатном режиме с соблюдением мер. Все златоустовских пациентов направляют в больницы Кусы, Миасса и Сатки.

По словам Ирины Гехт в городе была выявлена проблема с долгосрочным обеспечением средств индивидуальной защиты. Но уже завтра в Златоуст приедет 100 комплектов для бригад скорой помощи.

Глава Златоуста Максим Пекарский доложилчто в городе активизирована работа по контролю за соблюдением самоизоляции гражданами по постановлению Роспотребнадзора проводится дезинфекция улиц.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
коронавирус
Златоуст
Алексей Текслер
Максим Пекарский
Ирина Гехт
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